Fred passa por cirurgia em BH e conta com esteira antigravidade para recuperação no Cruzeiro

O atacante Fred foi submetido a uma cirurgia na manhã desta quarta (28), no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, para a correção da ruptura do ligamento cruzado anterior e de um ligamento lateral secundário do joelho direito. O atleta se lesionou no duelo contra o Tupi no último domingo (25), pelo jogo de volta da semifinal do Mineiro e deve ficar de seis a oito meses se recuperando.

O processo de recuperação do atleta contará com um equipamento importado, produzido pela Agência Espacial Norte Americana (NASA). Trata-se de uma esteira antigravitacional da empresa AlterG. O valor do investimento será de aproximadamente 100 mil reais. O Cruzeiro conseguiu um parceiro para subsidiar o valor desse equipamento.

O diretor médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, explicou como é o funcionamento do aparelho, que permite que o atleta realize movimentos sem sentir muita dor e com redução de impacto. O médico celeste comentou sobre quando irá começar a ser usado.

"Teoricamente, o apoio é imediato ao momento em que ele tolerar. Não é uma pressa, mas não há porque retardar. Há instrumentos novos que estão chegando, compramos uma esteira antigravitacional. Você isola o atleta e você pode fazer um trabalho de corrida sem forçar a articulação. Ela foi desenvolvida pela Nasa e você controla a força da gravidade dentro do aparelho. Então, para ele, assim que ele tiver os parâmetros básicos, de condição de corrida, ele vai ser liberado para a esteira", disse Sérgio Campolina.

A esteira será muito útil nesse processo, onde é possível regular a gravidade na esteira. Assim sendo, Fred, que tem cercade 90kg, com essa regulagem, passaria a ‘pesar’ 18kg, não forçando tanto o joelho e as articulações, como disse o médico da Raposa.

A esteira já faz parte também da modernização do Departamento Médico do Cruzeiro, por solicitação do Dr Sérgio Campolina. Esse mesmo tipo de equipamento já foi utilizado por outros jogadores de futebol, como no caso de Cristiano Ronaldo. No Vasco da Gama, também existe um aparelho desse formato.