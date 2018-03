Cruzeiro arca com metade do valor dos ingressos para sua torcida em clássico no Independência

Em reunião da Federação Mineira de Futebol (FMF), ocorrida nessa terça (28), foram definidos alguns detalhes para o clássico entre Atlético e Cruzeiro do próximo domingo (28). Um deles foi o valor dos ingressos para a torcida celeste, visitante no Independência, ajustado para R$ 100. Nesta quarta (28), no entanto, a diretoria da Raposa divulgou que vai arcar com 50% desse preço.

Com isso, o torcedor do Cruzeiro que quiser ver sua equipe na primeira final do Campeonato Mineiro vai arcar com o valor de R$ 50. A venda ocorrerá nesta quinta (29), de 10h às 17h, na bilheteria do Ginásio do Barro Preto, apenas para sócios-torcedores do clube, que poderão adquirir até quatro ingressos.

Caso restem entradas, elas serão comercializadas no sábado, de 10h às 17h, na bilheteria Sul do Mineirão, também para sócios. O pagamento deve ser feito em dinheiro tanto na quinta quanto na eventual venda de sábado.

No clássico entre Cruzeiro e Atlético da primeira fase do Mineiro, também com mando do Galo, a diretoria da Raposa chegou a adotar medida idêntica. Na ocasião, em 2 de março (o jogo foi no dia 4 de março), o presidente da Raposa, Wágner Pires de Sá, chegou a comentar sobre a ideia de subsidiar metade do valor dos bilhetes.

"Entendemos que a nossa torcida é o nosso maior patrimônio e tem feito a diferença desde o inicio da temporada, com grandes públicos e demonstrando apoio incondicional aos nossos jogadores. É uma forma de retribuir toda essa confiança depositada. Esperamos que essa sintonia se mantenha durante o ano e que a Nação Azul possa fortalecer ainda mais a parceria através do Sócio do Futebol", afirmou.