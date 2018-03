Roberto Fernandes destaca merecimento do Náutico e Central: "Chegaram à final as duas equipes de melhor campanha"

Como vem sendo rotina nos bastidores do Náutico, o Timbu conquistou mais uma vitória sob o comando de Roberto Fernandes. Mesmo com todos os obstáculos no caminho, o alvirrubro garantiu seu lugar na final do Campeonato Pernambucano 2018. Nos dia 01/04 e 08/04 o Náutico enfrentará o Central com a vantagem de decidir na Arena de Pernambuco.

Em ano de volta aos Aflitos, a torcida do Timbu abraçou o time nessas últimas partidas. Com direito a recorde do Pernambucano 2018, a Arena de Pernambuco deu lugar na tarde deste domingo (25), a um publico de 20.446 torcedores.

Na entrevista coletiva, o comandante alvirrubro não economizou nos elogios aos torcedores:

"Não posso deixar de ressaltar o show à parte que o torcedor fez hoje. A gente sabe que o título é o grande objetivo neste momento, a gente sabe dessa carência, mas podemos dizer que a gente regateou a autoestima e o orgulho do torcedor, que é algo que não tem preço. A presença do nosso torcedor hoje, apoiando a equipe, a gente sabe às vezes eles são impacientes e exigentes demais, às vezes cobram muito e jogam pouco, hoje deram um show à parte", comentou Roberto Fernandes.

Sendo um confronto entre os dois primeiros colocados da fase de grupo do Pernambucano, Roberto aproveitou para destacar o merecimento das equipes:

"Chegaram à final as duas equipes de melhor campanha. Nada mais justo. Quem chega, chega pelo merecimento. Quem chega, chega com condição ser campeão. Agora é trabalhar muito e respeitar o Central para fazer dois bons jogos sair dessa fila que o Náutico está há muito tempo", disse o comandante alvirrubro