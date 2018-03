Emprestado pelo Palmeiras, Santa Cruz anuncia volante Johnny

Visando reforçar o elenco para a segunda fase do Nordestão e o brasileiro da Série C, na noite desta segunda-feira (27), o Tricolor pernambucano anunciou a contratação do jovem volante Johnny, de 20 anos. O atleta é mais um da parceria entre Santa Cruz e Palmeiras e atuou com o recém contratado Maílton, lateral que já estreou pelo Santa Cruz na Copa do Nordeste e o Zagueiro Augusto Silva.

Para entrar no time titular do técnico Júnior Rocha, Johnny terá uma boa concorrência. Os volantes Luiz Otávio, Jorginho, Leandro Salino, Ilaílson e Lucas Gomes já integram o setor no Santa Cruz.

O atleta é formado na base do Palmeiras e assim como Augusto Silva e Maílton, Johnny chega, por empréstimo, pelo clube paulista e chega com contrato até dezembro de 2018.