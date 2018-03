Tiago Nunes comemora título e elogia torcida atleticana: "Emociona qualquer um"

Nesta quarta-feira (28), o Atlético-PR venceu o Londrina por 1 a 0 e conquistou a Taça Caio Júnior, garantindo vaga na final do Campeonato Paranaense. Um dos responsáveis pela campanha invicta até aqui é o técnico Tiago Nunes, responsável por comandar a equipe alternativa do Furacão. Em coletiva após o jogo, ele fez questão de agradecer às famílias, tanto dele, como dos jogadores.

"Primeiro de tudo, agradecer muito a Deus por estar vivendo esse momento importante na história do Atlético. Mandar uma saudação especial para minha esposa, minha filha, meus pais, porque mesmo sendo um troféu de turno, é algo marcante e a gente tem dado uma relevância muito grande a cada jogo de compartilhar esse momento importante com as pessoas que são próximas, que nos acompanham no dia-a-dia, as famílias dos atletas e todos os envolvidos", afirmou.

No primeiro turno, quando Coritiba e Atlético-PR se enfrentaram, o Furacão venceu por 3 a 0, mas quem acabou campeão do segundo turno foi o Coxa, já que o Furacão acabou eliminado pelo Rio Branco nas semifinais. Dessa vez, as equipes se encontram na grande final do Campeonato Paranaense.

"Foi dado um passo importante e esse passo nos leva aonde nós queríamos estar, que é na grande final. É um pacto que a gente fez principalmente após a eliminação para o Rio Branco, de estar presente no jogo do dia 8 e isso nós conseguimos atingir", ressaltou o técnico rubro-negro.

"Agora é guardar muita energia, concentrar muito mais do que a gente vem concentrando, porque se tratando de uma final frente ao maior rival, a dificuldade vai ser imensa. Será um jogo muito equilibrado, decidido no detalhe", alertou.

Ao fim da entrevista, Tiago ainda se declarou para a torcida atleticana: "O que me emocionou hoje foi a conquista, mas também ver nosso torcedor da maneira como estava torcendo para a gente. Isso emociona qualquer um. Nosso torcedor é fanático. Estou apaixonado pela nossa torcida".