Presença marcante: Botafogo chega à sua décima final nas últimas 13 edições do Carioca

O Botafogo atingiu uma marca histórica e bastante significativa ao derrotar o Flamengo, por 1 a 0, nesta quarta-feira (28). Ao se classificar para a decisão do Campeonato Carioca, chegou à sua décima final do torneio nas últimas 13 edições.

Desde 2006, quando se sagrou campeão estadual derrotando o Madureira na decisão, o Alvinegro se tornou figurinha tarimbada nas decisões do Cariocão. Entre memórias ruins e boas, o torcedor do clube de General Severiano viveu momentos históricos para o clube.

A redenção que o título do Estadual de 2010 trouxe, com a taça sendo levantada sobre o Flamengo, após três anos consecutivos de derrotas para o clube da Gávea, é um ponto de mudança para o Alvinegro. Além disso, o Botafogo também vestiu a faixa de campeão em 2013, mais uma vez sobre o Flamengo.

Entre os que guarda com amargura, estão o tri-vice para o Flamengo - 2007/08/09 - e dois vices consecutivos para o Vasco, em 2015 e 2016. Para concluir as derrotas alvinegras, soma-se o título do Fluminense, em 2012.