Ricardo Drubscky ressalta satisfação com elenco do América-MG e confirma vinda de atacante

O objetivo maior do América-MG para esta temporada é algo bem claro para todos: permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. Não é uma simples missão, principalmente tendo em vista que o Coelho nunca conseguiu este feito. Para encarar o este desafio, a equipe vem se reforçando desde o início do ano.

Foram 12 contratações até o momento. No setor defensivo, vieram o zagueiro Matheus Ferraz, e os laterais Aderlan e Carlinhos. Para o meio-campo, o time se reforçou com Matheus Sales, Wesley, Ruy e Serginho, e para o ataque, vieram Aylon, Capixaba, Judivan, Marquinhos e Rafael Moura. O diretor de futebol do Coelho, Ricardo Drubscky, se mostrou contente com o time que tem atualmente.

"Nós estamos satisfeitos com o elenco que temos. Temos jogadores de muita qualidade, mas não estamos fechados a possibilidades. O América-MG faz o ano de 2018 com o elenco que tem sem problema nenhum, mas estamos atento ao mercado. Uma possibilidade ou outra que surgir, nós vamos atacar. Não temos prioridade em termo de posição, mas se aparecer "aquele jogador", iremos trabalhar a vinda dele", declarou o diretor.

Parece que o América encontrou "aquele jogador" e está próximo de acertar com mais um atacante para o time do técnico Enderson Moreira. O jogador é Ademir, de 23 anos, destaque da equipe do Patrocinense no Campeonato Mineiro deste ano. Drubscky confirmou a vinda do atleta para o time alviverde.

"Esse jogador já está com o pré-contrato assinado e deve se apresentar na próxima terça-feira. É um jogador que teve um certo destaque no Patrocinense, então estamos o trazendo para que ele possa fazer igual ou melhor no América", afirmou.

Ainda sobre reforços, o cartola descartou a vinda do atacante Renato Kayser, do Tupi. "Estaria mentindo se falasse que não houve ofertas do jogador ao América. A gente viu, sabemos que é um bom jogador, mas em nossa visão, achamos que já estamos com alguns jogadores jovens para apostar no elenco", finalizou.