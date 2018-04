Santos inicia venda de ingressos para quatro partidas

Google Plus

Buscando facilitar a compra dos torcedores de seus ingressos, o Santos começou a vender os ingressos de quatro jogos ao mesmo tempo. As partidas serão contra o Ceará e Paraná, pelo Campeonato Brasileiro, e Estudiantes e Real Garcilaso, pela Libertadores.

A abertura da venda online para não-sócios começará na terça-feira (03). Já a venda nos postos autorizados, Vila Belmiro e Pacaembu será feita em diferentes datas que serão divulgadas em breve.

Sócios:

A abertura da venda simultânea, exclusiva para categorias prioritárias, para os 4 jogos, será feita conforme escalonamento abaixo:

30/03 (6ª feira) às 10h00 – para a categoria Black

31/03 (sábado) às 10h00 – para as categorias Black e Gold

01/04 (domingo) às 10h00 – para as categorias Black, Gold e Silver

02/04 (2ª feira) às 10h00 – para as categorias Black, Gold, Silver e TOP

Acompanhante: será permitida a compra para 1 acompanhante para cada jogo, tanto pelo Portal Sócio Rei, quanto no acesso ao Estádio (batendo a carteirinha), se ainda restarem lugares. O acompanhante pagará o valor de inteira do setor que escolher.

Não sócios:

Venda simultânea para não-sócios pela web para os 4 jogos iniciará no dia 03/04, às 10h00, pelo site oficial do Santos FC

Confira as opções de ingressos para cada jogo:

1. Santos x Ceará/CE – 14/04 (sábado) – 21h00 – Pacaembu – Campeonato Brasileiro:

Preços dos ingressos para sócios (acompanhante pagará o valor de inteira do setor escolhido)

R$ 20,00: tobogã

R$ 30,00: arquibancadas amarela e verde

R$ 40,00: cadeira descoberta laranja

R$ 50,00: numerada descoberta manga

R$ 60,00: cadeira coberta azul

Preços dos ingressos para não-sócios

R$ 40,00 inteira / R$ 20,00 meia – tobogã

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancadas amarela, verde, arquibancada família lilás do Portão 21

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancada visitante do Portão 22

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia – cadeira especial laranja

R$ 100,00 inteira / R$ 50,00 meia – cadeira descoberta manga

R$ 120,00 inteira / R$ 60,00 meia – cadeira coberta azul

2. Santos FC x Estudiantes/Argentina – 24/04 (3ª feira) – 21h30 – Vila Belmiro – Conmebol Libertadores:

Preços dos ingressos para sócios (acompanhante pagará o valor de inteira do setor escolhido)

R$ 30,00: Portões 1/2, 17, 7/8, 24 (arquibancadas superiores)

R$ 40,00: Portão 26 (cadeira térrea lateral)

R$ 50,00: Portão 22 (cadeira coberta de fundo)

Preços dos ingressos para não-sócios

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia: Portões 1/2, 17, 7/8, 24 (arquibancadas superiores)

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia: Portão 26 (cadeira térrea lateral)

R$ 100,00 / R$ 50,00: Portão 22 (cadeira coberta de fundo)

R$ 40,00 inteira / R$ 20,00 meia: Portão 25 (cadeira numerada lateral) ==> setor todo destinado à Conmebol

3. Santos FC x Paraná/PR – 13/05 (domingo) – 19h00 – Vila Belmiro – Campeonato Brasileiro:

Preços dos ingressos para sócios (acompanhante pagará o valor de inteira do setor escolhido):

R$ 30,00: Portões 1/2, 17, 7/8, 24 (arquibancadas superiores)

R$ 40,00: Portão 26 (cadeira térrea lateral)

R$ 50,00: Portão 22 (cadeira coberta de fundo)

Preços dos ingressos para não-sócios

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia: Portões 1/2, 17, 7/8, 24 (arquibancadas superiores)

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia: Portão 26 (cadeira térrea lateral)

R$ 100,00 / R$ 50,00: Portão 22 (cadeira coberta de fundo)

R$ 120,00 inteira / R$ 60,00 meia: Portão 25 (cadeira numerada lateral)

4. Santos FC x Real Garcilaso/Peru – 24/05 (5ª) – 19h15 – Pacaembu – Conmebol Libertadores:

Preços dos ingressos para sócios (acompanhante pagará o valor de inteira do setor escolhido)

R$ 20,00: tobogã

R$ 30,00: arquibancadas amarela e verde

R$ 40,00: cadeira descoberta laranja

R$ 50,00: numerada descoberta manga

R$ 60,00: cadeira coberta azul

Preços dos ingressos para não-sócios

R$ 40,00 inteira / R$ 20,00 meia – tobogã

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancadas amarela, verde, arquibancada família lilás do Portão 21

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancada visitante do Portão 22

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia – cadeira especial laranja

R$ 100,00 inteira / R$ 50,00 meia – cadeira descoberta manga

R$ 120,00 inteira / R$ 60,00 meia – cadeira coberta azul