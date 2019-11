Quiz VAVEL: você consegue lembrar de algumas estreias do Botafogo no Brasileirão?

A caminhada vai começar: nesta segunda-feira (16), o Botafogo inicia sua campanha no Campeonato Brasileiro. Após uma decepcionante reta final no ano passado, a equipe de General Severiano chega embalada por um título carioca e uma vitória pela Copa Sul-Americana com contornos dramáticos, já que os dois duelos foram decididos com gols no fim das partidas.



A primeira missão do time treinador por Alberto Valentim será contra o Palmeiras, por acaso o ex-clube do técnico, que é considerado uma das melhores equipes do país e, consequentemente, brigará pelo título nacional. O palco da partida será o Estádio Nilton Santos, local onde o Botafogo nunca perdeu uma partida inaugural de Campeonato Brasileiro.



Com a estreia no radar, a VAVEL Brasil preparou um quiz, com seis perguntas, sobre algumas das primeiras partidas do Botafogo em Campeonatos Brasileiros durante os anos, relembrando campanhas que resultaram em títulos e em classificação para a Taça Libertadores. E aí, torcedor, será que você consegue acertar todas as questões?

Loading...