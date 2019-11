Corujão Coral? Santa Cruz anuncia saída de Junior Rocha para o CRB

Após o empate em 1 a 1 diante do Náutico, na Arena de Pernambuco, na estreia do Campeonato Brasileiro Série C, o Santa Cruz anunciou a saída do treinador Junior Rocha. Após a partida, o técnico se reuniu com a diretoria e informou da proposta para comandar o Alvirrubro de Alagoas. Pouco tempo depois a notícia foi oficializada pelo Tricolor do Arruda.

Após o clássico, o técnico Júnior Rocha esteve reunido com a diretoria coral. O treinador apresentou uma proposta que recebeu do CRB e, na conversa, ficou definida a sua saída do Santa Cruz. Mais informações, em breve, no site oficial. — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) 16 de abril de 2018

Sendo uma surpresa no Recife, a informação foi divulgada minutos antes pelo presidente do CRB, Marcos Barbosa, que comentou sobre a contratação do treinador para o site oficial do clube: "Tenho certeza que fizemos uma grande escolha e agora é todos nós arregaçarmos as mangas e trabalhar muito para colocar o CRB no topo das competições que estamos disputando", ressaltou.

Júnior Rocha parte sem deixar muitas saudades na torcida do Santa Cruz. No Tricolor, Júnior fez 19 partidas, com cinco vitórias, 11 empates e três derrotas. Comandante chega a Maceió na segunda-feira (16), acompanhado do preparador físico Gian de Oliveira e do auxiliar técnico Everton Vanoni.