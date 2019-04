Volante Dodi é apresentado e diz realizar sonho por chegar ao Fluminense

O zagueiro Luan Peres e o volante Dodi foram oficialmente apresentados no Fluminense nesta quarta-feira (25), no CT Pedro Antônio. O segundo foi destaque pelo Criciúma e chamou atenção de Abel Braga. Aos 22 anos, diz que chegada ao Tricolor irá elevar sua carreira:

''É um sonho para mim. Desde criança sonhei em vestir a camisa de um grande clube e hoje está se tornando realidade. Estou muito feliz, muito motivado. Quero ajudar o Fluminense a alcançar coisas grandes'', declarou.

Além disso, o jogador afirmou que deseja ser chamado pelo apelido: ''Prefiro Dodi. Lá no Criciúma me chamavam de Douglas Moreira, mas é um apelido que gosto muito, da minha infância. Vai ser Dodi a partir de hoje.''

Luan Peres e Dodi são apresentados no Fluminense (Foto: Lucas Merçon)

No Criciúma, Dodi atuou como segundo volante, posição atualmente ocupada pelo Jadson: ''Gosto bastante de jogar na função de segundo volante. Lá no Criciúma me adaptei bem a essa posição. Consigo marcar e gosto também de chegar na frente também, pegar a bola de frente, armar o jogo. Estarei à disposição de Abel. Onde ele quiser me utilizar, estarei disposto. O pessoal que está jogando é excelente. Venho para conquistar meu espaço. Estou trabalhando firme. Na hora que aparecer a oportunidade, tenho que estar preparado para entrar e fazer meu melhor.''

No Fluminense, o volante reencontrará um velho conhecido: Marlon. O lateral-esquerdo também esteve no Criciúma antes de chegar ao Tricolor: ''Antes de vir para cá eu conversei com ele. É meu amigo. Eu o conheço desde criança. Com uns sete ou oito anos jogávamos salão em Cascavel. Eu sou de Foz de Iguaçu, cidade pertinho. Jogamos juntos no Criciúma e agora estamos aqui. Desde o primeiro dia ele está me enturmando com o elenco. O grupo é muito bom, me recebeu muito bem'', encerrou.