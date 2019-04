Alberto Valentim elogia Grêmio, mas quer primeira vitória no Brasileiro: ''Vai ajudar na tabela"

Neste sábado (28) o Botafogo receberá no Nilton Santos o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h. O treino durante a semana foi intenso, pois a expectativa de Valentim é de sair com a vitória, apesar do Grêmio ser um time difícil de vencer. Relembrou também o jogo contra o Tricolor pela Libertadores e afirmou que não considera uma “revanche”.

“Vamos encontrar um time de muita qualidade, muito bem treinado. Na minha opinião é um dos times fortes para esse título, grande candidato, colocaria entre os três. A gente quer vencer o jogo, essa primeira vitória em casa será precisa para somar. Contra o Palmeiras, uma equipe forte, conseguimos um empate. Em Recife encontramos condições diferentes... A vitória além de dar tranquilidade, vai ajudar na tabela. Precisamos de um resultado positivo esquecendo o passado”.

Ao que tudo indica, as conversas entre Botafogo com João Pedro, do Atlético-PR, está bem avançada. O atleta não treina mais em equipe e provavelmente será anunciado em breve.

“Enquanto não tiver certeza, não vou falar sobre jogadores que são possíveis aqui. O Botafogo está atento ao mercado para reforçar com perfis interessantes, primeiro que se adequem à política do clube. "E o perfil que eu gosto é do grupo, que gosta de trabalhar, tem um relacionamento muito bom. Mas não vou ficar citando enquanto não tiver nada concreto”.

Renatinho é um dos jogadores relacionados e que está de volta. Ele se recuperou de uma leve lesão na coxa esquerda e já vinha treinando normalmente junto ao elenco. Além disso, comentou sobre Luiz Fernando e Gustavo Bochecha.

“O Renatinho está treinando normal, provavelmente vai para o jogo. Vamos definir depois os 11 que começam jogando. Gostei muito do Gustavo (Bochecha) nesses dois jogos. O Luiz também espero contar ainda, por isso falo do último treino e ver a partir da fisiologia, do próprio jogador. Amanhã na preleção eles vão ficar sabendo quem vai jogar”.

Valentim, no fim, foi questionado sobre afobamento no ataque do Botafogo. O time procura criar, mas logo quer finalizar, sem paciência para trabalhar a bola e em busca do gol. O técnico comentou sobre o fato e relembrou jogo contra o Palmeiras.

“A gente estava muito bem contra o Palmeiras quando eles fizeram o gol pela qualidade dos jogadores. O gol saiu com todos marcados, os jogadores com poucos espaços, mesmo assim eles conseguiram. Contra o Sport enfrentamos bem, tivemos chance de fazer gol antes, não fizemos muito por conta do gramado. Lógico, quando chega na frente tem que caprichar mais, mas não vejo afobação, não. Importante é que o time quando está em desvantagem não se desorganiza”, finalizou.