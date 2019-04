Ex-Vitória, goleiro Fernando Miguel é anunciado como reforço do Vasco

Fernado Miguel é o novo reforço do Vasco da Gama para temporada. O goleiro desembarcou no Rio e assinou contrato com cruzmatino até dezembro de 2019. Valores da negociação não foram divulgados.



Vindo do Vitória, o atleta diz está muito feliz com a oportunidade e que espera do futuro no Gigante da Colina: "É com muita alegria que eu chego ao Vasco. Está sendo uma oportunidade única que o clube está dando para minha vida e carreira. Fiquei muito orgulhoso com o convite. Agora eu quero construir uma nova história e um novo ciclo. Estou ansioso para trabalhar todos os dias com o grupo", disse.

Carreira

Infância e Juventude

O jogador que começou em Brasil de Pelotas, rodou por muitos times do interior do Sul até estrear pela primeira pelo Esportivo em 2009. Já pelo Juventude, Fernando tornou-se titular da equipe e se destacou ao manter o jogo por 0x0 durante o tempo regulamentar, chegando a eliminar o forte time do Grêmio na época.

Vitória

Em boa fase, o arqueiro chegou por empréstimo ao time baiano em 2013 para disputar a série A com o Vitória. Mas acabou ficando como terceiro reserva da equipe e acabou retornando ao time de Caxias do Sul no início de 2014.

Sua visibilidade pelo rubro-negro veio da oportunidade que o atleta conquistou logo após lesão do Wilson, em 2015. Destaque por grandes defesas, Fernando assumiu o posto de titular e a faixa de capitão do ECV. Nesta segunda passagem pelo Vitória, disputou 19 partidas e sofreu 23 gols, perdendo o posto de titular para Caíque.

O arqueiro de 33 anos tem 1,91m de altura e chega para ser o reserva de Martín Silva. Como atuou pelo Vitória na Copa do Brasil, o recém contratado não poderá atuar pela equipe na competição. E assim que estiver regularizado poderá estrear pelo Brasileiro.