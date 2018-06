Coritiba vence CRB com gol de Yan Sasse e retorna ao G-4

O Coritiba venceu o CRB nessa noite de terça (5), no Couto Pereira, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com o único gol da partida marcado por Yan Sasse, o Coxa voltou para o G-4 e ocupa a terceira posição. O CRB continua na zona de rebaixamento, com sete pontos.

Com a vitória em casa, o Coritiba mantém o 100% de aproveitamento como mandante e volta à briga pela liderança. As duas equipes fizeram um jogo morno, com poucas chances criadas pelos dois lados. Yan Sasse marcou aos 17 minutos do primeiro tempo, após boa jogada de Wiliam Matheus pela esquerda.

A partida começou em ritmo lento no Couto Pereira. O time do Coxa era quem tinha a maior posse de bola, chegando aos números de 64% na primeira etapa. Mas o time não conseguiu transformar em chances de gol. As Duas equipes somadas finalizaram apenas 6 vezes, sendo 2 chances reais.

O gol veio com o garoto da base Yan Sasse. Aos 17 minutos do primeiro tempo, depois de uma bela jogada do lateral-esquerdo William Matheus, que brigou até o fim para cruzar na área. Yan aproveitou o cochilo da defesa e chegou para testar firme no fundo das redes.

Com cinco vitórias em cinco jogos, em casa, o time da capital paranaense mantém o 100% de aproveitamento e aproveitou a derrota do Paysandu para voltar aos quatro primeiros e sonhar com um retorno à elite.

Com um início ruim na competição, a equipe alagoana já liga o alerta para o rebaixamento. Com apenas 7 pontos ganhos em 9 jogos, a esperança do CRB passa pelos pés de Cleiton Xavier. O jogador foi quem mais buscou o resultado para sua equipe, mas parou na bem postada defesa rival.

O CRB também não vai bem na defesa. Com o gol levado na nona rodada, já são 17 sofridos em todo campeonato, contra 8 marcados a favor. A equipe de Júnior Rocha terá que trabalhar muito para evitar o descenso no fim da temporada.

O Coritiba retorna a campo na sexta-feira (8), no estádio da Ressacada para jogar contra o Avaí e se aproximar do líder Fortaleza. O CRB faz o clássico de Maceió contra o CSA, no estádio Rei Pelé, no dia 9.