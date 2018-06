Em situações opostas, Cruzeiro e Vasco se enfrentam no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (06), no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Será o terceiro encontro das equipes no ano, já que os times se enfrentaram na fase da grupos da Copa Libertadores.

Com 16 pontos, o Cruzeiro se encontra na terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Com apenas quatro pontos de diferença do líder Flamengo, a Raposa entra em campo com algumas diferenças no Mineirão.

A principal novidade é o retorno do volante Henrique, que volta ao time depois de se recuperar de um desgaste muscular. Já meia Robinho, também jogará depois de cumprir uma suspensão automática sofrida contra o Ceará. Por outro lado, Sassá desfalcará a equipe Celeste depois de receber o terceiro cartão amarelo na ultima partida.

Já o Vasco, depois da derrota contra o Botafogo e a saída de Zé Ricardo, está na 13° colocação, com 11 pontos. O time será comandado na partida por Valdir Bigode. O técnico interino afirma que entrará diferenciado no duelo.

“Iremos procurar defender bem e jogar forte no ataque quando a bola estiver no nosso pé. Não vou citar nomes, nem a forma que iremos atuar, mas os jogadores que vou usar, pelo menos a maior parte deles terão que fazer duas funções de maneira forte. Treinei isso durante os dois dias e vou cobrar essa postura. Quando vocês tiverem assistindo ao jogo e olharem determinado jogador numa posição que não é habitual, não estranhem”, afirmou o treinador.