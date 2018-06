Jair deve repetir escalação do Santos pela quarta partida consecutiva contra Internacional

Há dois dias da partida contra o Internacional, o Santos realizou o último treinamento aberto antes nesta sexta (8). Os titulares chegaram a aparecer no gramado, mas fizeram apenas uma atividade de aquecimento e após isso voltaram para a academia, já os reservas estiveram durante todo o período e fizeram uma atividade em campo reduzido.

Em dado momento do treinamento, o atacante Bruno Henrique caiu no gramado com dores no quadril, mas logo se levantou e seguiu trabalhando. O atacante deve ser relacionado mais uma vez entre os reservas.

A equipe para o duelo contra o Colorado deve ser o mesmo das últimas quatro partidas. Jair Ventura exaltou a sequência jogos repetindo a mesma escalação, e também destacou a recuperação de Bruno Henrique: “O treinador às vezes não consegue repetir, quando joga bem tudo indica que o time se mantém. O Bruno está voltando e quando estiver bem fisicamente pode ser que ganhe espaço no time”.

O provável Santos para este domingo tem: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Renato, Diego Pituca e Jean Mota; Eduardo Sasha, Gabriel e Rodrygo.