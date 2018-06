Jair vê futuro promissor de Rodrygo e elogia: "Trabalhar com esse jovem é muito gratificante"

Nesta sexta (8) o técnico Jair Ventura concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé. A última vez que o treinador havia falado com os jornalistas em vésperas de jogos foi no dia 13 de abril.

Na antevéspera da última partida em casa antes da pausa para a Copa do Mundo, contra o Internacional neste domingo (10) pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador foi questionado sobre diversos assuntos dentro do período em que não estava concedendo entrevistas.

Pressão nas últimas semanas

Com cinco derrotas seguidas, entre os dias 17 e 31 de maio, o treinador passou pela sua pior fase à frente do clube. Agora, a dois jogos sem perder ele afirmou como passou por esse período difícil: “Falei de ser sempre a mesma pessoa. Em crise ou não. Em 2016, eleito revelação e segundo melhor, não achei me melhor técnico do mundo. Agora, com cinco jogos sem vencer, não me achei o pior. E vou lidar sempre assim”.

Futuro de Rodrygo

Cobiçado por Real Madrid e Barcelona, a revelação do Santos vive a expectativa da transferência para a Europa. Jair afirmou ainda não ter conversado com o atleta, mas fica contente pela evolução e torce por Rodrygo: “Desejo o melhor e lá na frente, quando chegar na seleção, vou ficar feliz sobre ser o primeiro treinador. Vida do treinador tem essa parte boa, pegar um jovem em ascensão, e céu é o limite para ele pela qualidade. Poder trabalhar com esse jovem é muito gratificante. Vai ser marcante para a minha vida participar disso”.

Inter-temporada no México

O presidente José Carlos Peres tem afirmado o acerto de alguns amistoso no México durante a pausa para a Copa do Mundo, porém essas partidas ainda não foram confirmadas. Para Jair, tendo um número dosado de jogos a intertemporada internacional se torna benéfica: “Temos que aliar situação de trabalhar, amistosos para não perder ritmo, mas lesões preocupam. Se não forem muitos jogos, será benéfico, até pela situação financeira. Pode lucrar com esses jogos e poder elevar a marca Santos para o mundo”.

Saída de Lucas Veríssimo

Apontado como uma solução para acertar a situação financeira do clube, o zagueiro Lucas Verissimo pode ser negociado com o futebol europeu na janela de transferências deste meio de ano.

Questionado sobre se trocaria Veríssimo por um meia posição carente no atual elenco santista, Jair desconversou: “Eu aceito Veríssimo e mais um meia”.

Promoção de Lucas Lourenço

Muita expectativa tem se criado em cima do meia Lucas Lourenço, das categorias de base do Santos. O garoto treinou com o time principal e Jair comentou sobre ele: “Importante treinar e descer para jogar. Estamos olhando os meninos. Vamos olhar com carinho”.