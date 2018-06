Em boa fase no meio de campo, Jair destaca trabalho feito por Renato e Diego Pituca

Alternando juventude e boa fase Diego Pituca, com 25 anos, e Renato, com 39, formaram a dupla de volantes do Santos nas últimas três partidas.

Pituca, promovido ao time principal no início da temporada, assumiu a titularidade após a lesão de Alison, titular da posição, no dia 20 de maio no clássico contra o São Paulo. Nas últimas partidas, o volante deu duas assistências para gols.

Com o desempenho de Pituca, Jair não garantiu Alison como titular no seu retorno, mas comemorou os testes do início de temporada l, na qual observou Pituca: “Todos têm condições de ser titulares. Ninguém é insubstituível. Todos têm a mesma chance. Todos tiveram oportunidade. Abri mão de percentual maior na situação de treinador, com times alternativos, para dar opção. Se eu fosse com time titular e meu percentual estar em 60 ou 70%, não conheceria o grupo, talvez não usasse o Pituca”.

Já Renato foi preterido por Léo Cittadini no início da temporada, mas recuperou a posição nas últimas partidas e foi bastante elogiado pelo técnico na coletiva concedida por Jair nesta sexta (8): Ele joga e é quem mais corre. Bola no pé dele, analogia do terno é sensacional. Teve momento muito bom, perdeu vaga, jogávamos em outra maneira, Cittadini me dava essa situação, agora mudamos um pouco com dois volantes e damos mais sustentação pros quatro da frente”.