Em duelo de invictos, São Bento encara líder Fortaleza em Sorocaba

Na tarde deste sábado (9), São Bento recebe em Sorocaba o Fortaleza pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro série B, às 16h30, em busca de manter a invencibilidade. Ambos estão sem perder no campeonato até então.

O São Bento se encontra em 10° lugar com 13 pontos, com apenas duas vitórias. O restante dos jogos foram empates dentro e fora de casa.

O Fortaleza é o líder da série B. Com 23 pontos, o clube nordestino venceu sete jogos até agora e está com cinco pontos de diferença do segundo colocado. Caso vença, se manterá na liderança e pode se afastar ainda mais do CSA.

Manutenção de ritmo no campeonato com objetivo de ganhar o acesso

Apesar de estar invicto no campeonato, o São Bento acumula um número de empates muito grande, o que não o favorece perto das vitórias que são apenas duas. Isso explica a posição que o time se encontra na tabela.

No entanto, o objetivo não é ser campeão, mas sim ficar no G4 para então conseguir o acesso para a série A do ano que vem. Um dos principais jogadores do time, Doriva, falou sobre a boa campanha do Bentão até aqui.

“Iremos manter esse ritmo agora para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nas próximas partidas. Vamos continuar trabalhando firme para fazer uma grande competição em 2018. Estamos muito motivados para que isso aconteça. A equipe está no caminho certo”, afirmou.

Rogério Ceni é expulso no último jogo e desfalca o Fortaleza

Um dos maiores desfalques do time nordestino é o técnico. O ex-goleiro foi expulso no último jogo contra o Vila Nova após reclamar de um pênalti dado a outra equipe.

Porém, jogadores do Fortaleza já projetam um bom duelo entre as equipes. Afinal, a invencibilidade de um pode cair hoje. Em caso de empate, pode ser também mantida. O voltante Igor Henrique comentou sobre como será a expectativa do jogo.

“O São Bento vem fazendo um grande início de Série B até aqui. É um confronto entre duas equipes que ainda não perderam na competição e tem tudo para ser bastante equilibrado. Temos que fazer um jogo seguro fora de casa para pontuarmos nesta rodada novamente. Esse é o objetivo de todos aqui”, concluiu.