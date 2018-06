Com gol no fim, Bahia e Botafogo empatam na Fonte Nova pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (10), em partida disputada pelo Campeonato Brasileiro série A, o Bahia empatou com o Botafogo na décima rodada por 3 a 3, na Arena Fonte Nova. Kieza marcou duas vezes, Léo Valencia uma; Allione, Régis e Vinicius marcaram pelo tricolor.

O primeiro tempo iniciou disputado entre as equipes, mas logo tranquilizado. Tiago aos dois minutos quase marcou de cabeça após cruzamento na área de Régis, mas bola foi fraca. Mas o Botafogo não deixou barato, deu rapidamente o troco após o próprio Régis perder a bola. Em contra-ataque, Moisés recebeu pela lateral esquerda mas Nino Paraíba fez a interrupção. A bola continuou no lá e cá, mas sem sucesso até então para o tricolor.

Aos 11 minutos o time carioca abriu o placar com gol de Kieza. A jogada iniciou-se com cruzamento de Marcinho, na qual não houve interceptação do Bahia. Rodrigo Lindoso ficou sobra e apenas rolou para Kieza, que chutou e marcou 1 a 0. Com oportunidade de empatar, o time do nordeste desperdiçou muitas chances. Em uma delas foi quando Ellton fez bom lançamento para Kayke, que cruzou para Élber bater de primeira mas sem sucesso.

No fim do primeiro tempo houve uma grande confusão. Aguirre chegou em entrada dura sobre Lucas Fonseca, e o árbitro marcou pênalti. Além disso, ele recebeu cartão vermelho e saiu revoltado do campo. Aos 48 minutos, Régis empatou de pênalti, deixando o primeiro tempo em 1 a 1.

A segunda etapa foi fundamental para concretizar o placar. Aos cinco muitos, Kieza marcou novamente e ampliou o placar para o Botafogo. Rodrigo Lindoso foi responsável pelo cruzamento mais uma vez, fazendo o camisa nove cabecear ao gol.

Com muito esforço e varias tentativas, o Bahia empatou novamente. Em erro na saída de bola do Botafogo, Tricolor tirou proveito com Élber que fez a recuperação de bola e cruzou rasteiro para Vinicius, que mandou chutão no gol e marcou. Aos 38, enfim, Léo Valencia marcou e ampliou o placar para 3 a 2 em cima do Bahia. O jogador cobrou uma falta espetacular, no ângulo do gol e marcou.

Até então, o resultado parecia estar concretizado, já que estava perto do fim. Mas Allione marcou nos últimos minutos após receber cruzamento de Nino Paraíba e tocar de cabeça no gol. Alberto Valentim ficou desacreditado, mas o lance foi o último do jogo. No fim, o empate foi de 3 a 3, jogo recheado de gols.

A próxima partida do Bahia é na próxima quarta-feira (13) contra o Corinthians, às 21h45, na Arena Fonte Nova; o Botafogo enfrenta o Atlético-PR no mesmo horário e no mesmo dia, no estádio Nilton Santos. Todos pela última rodada do campeonato antes da Copa do Mundo.