Milton Cruz comemora vitória do Figueirense, mas cobra atenção da equipe: “Precisamos melhorar”

A partida de sábado (9) à noite, no Olímpico de Goiânia, foi atípica pelo Campeonato Brasileiro Série B. Com sete gols, lances bizarros e muita emoção o Figueirense venceu o Atlético-GO por 4 a 3 fora de casa e assegurou a volta ao G-4. Incomodado com erros, o técnico Milton Cruz cobrou mais atenção do time em momentos assim.

O time chegou a abrir três gols de vantagem na primeira etapa, mas alguns descuidos deixaram a equipe do Dragão diminuir para 3 a 2, ainda antes do intervalo.

“O jogo foi atípico, fizemos 3 a 0 e depois tivemos a infelicidade, um vacilo nosso, tomar dois gols no primeiro tempo. Eles vieram para cima e por sorte fizemos o quarto gol, que deu tranquilidade. O clima aqui é desgastante, mas não é desculpa. Precisamos melhorar para o nosso objetivo que é estar entre os quatro”, afirmou.

Vindo de uma sequência ruim jogando em casa com duas derrotas e um empate, o comandante do Figueirense cobrou, também, uma melhora no desempenho no Orlando Scarpelli. O desempenho em casa é de 44,4% contra 75% fora.

“Fora de casa estamos conseguindo os objetivos, mas precisamos fazer nosso dever em casa. Não é o normal do Figueirense, quero ver o time vencendo em casa e tirando ponto fora. Estamos preparando bem, esperamos que a gente possa eliminar os erros. Precisamos descansar, o jogo contra o Sampaio Corrêa será difícil e esperamos dar alegria ao torcedor no aniversário do clube”, comentou.

O Figueirense terá pouco tempo para descansar. Na terça-feira (12) o time do Furacão enfrenta o Sampaio Corrêa no Orlando Scarpelli, no dia do aniversário do clube, às 20h30.