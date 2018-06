Rodrygo anuncia saída para o Real Madrid, AO VIVO, acompanhe

Google Plus

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">José Carlos Peres confirmou que <a href="https://twitter.com/RodrygoGoes?ref_src=twsrc%5Etfw">@RodrygoGoes</a> fica no Santos até o dia 30 de junho de 2019<a href="https://twitter.com/hashtag/VavelSantos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VavelSantos</a></p>— Mylla Magalhães⚡ (@Millamagalhaes3) <a href="https://twitter.com/Millamagalhaes3/status/1007677359154188289?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de junho de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"A transação da nossa joia @RodrygoGoes é a maior da história da América. Fizemos um estudo sério e não houve nenhuma outra desse tamanho" - José Carlos Peres#VAVELSANTOS — Mylla Magalhães⚡ (@Millamagalhaes3) 15 de junho de 2018

Quando José Carlos Peres afirma que o valor de venda foi superior o da multa, se refere do valor livres de importo. O valor total ultrapassa a 50 milhões de Euros. #VavelSantos — Fábio Lázaro (@flazaro14) 15 de junho de 2018

Resumo da coletiva, até o momento: Rodrygo não abriu mão da sua parte na negociação, a não ida do atleta para o Rio de Janeiro foi consensual entre clube e agente do jogador para evitar lesão, e a venda foi de acordo com todo o comitê gestor. #VavelSantos

— Fábio Lázaro (@flazaro14) 15 de junho de 2018

14h49 Coletiva encerrada no Santos Business Center

Peres afirma que teve seis assinaturas a favor da negociação de Rodrygo. Segundo o presidente, o vice, Orlando Rollo, não assinou por estar no Rio de Janeiro. #VavelSantos — Fábio Lázaro (@flazaro14) 15 de junho de 2018

14h41 O empresário de Rodrygo afirma que a periodicidade do contrato de Rodrygo conta a partir da chegada do atleta, logo, contabiliza até o final de 2025.

O Rodrygo não chegou a decidir entre Ral Madrid, Barcelona e PSG, mas empresário e família blindou o jogador da escolha o deixando apenas a decisão final. #VavelSantos — Fábio Lázaro (@flazaro14) 15 de junho de 2018

Pai de Rodrygo diz que sonha com o filho saindo entregando uma conquista de Libertadores pelo Peixe. #VavelSantos — Fábio Lázaro (@flazaro14) 15 de junho de 2018

O empresário de Rodrygo afirmou que o atleta não abriu mão de nenhum ganho e que o valor da multa foi apenas uma base de negociação. #VavelSantos — Fábio Lázaro (@flazaro14) 15 de junho de 2018

14h36 Rodrygo afirma que vai dar o melhor dele nesse um ano que seguirá vestindo a camisa do Peixe. O seu pai, Erick Gois, diz que a produção do atleta reflete na chegada dele no Real Madrid.

14h33 "O Rodrygo não avriu mão de nada, definimos um valor base para uma negociação de uam venda futura, dese o prioncípio quando ribemos a primeira reunião com o preidente, definimos um alor base para qualquer propsita. Um jogador menor de idade, é difícl falar sobre valor de muta, servindo como base para uma negociação. A jmulta contratual estabelecida noprimeiro contrato profissionaldo Rodrygo foi como base", disse o empresário do atleta Nick Arcuri.

14h32 Pai do atleta explica blindagem sobre propostas "Focamos não passar as coisas pra ele, para ele focar no futebol, para que ele não venha jogar toda semana por um clube".

14h31 "Esse tempo que to aqui vou continuar me preparando para chegar no Real Madrid em alto nível".

14h30 "É um desejo não só meu, mas de toda minha família, pelo planejamento. Vai da rtudo crto eu saindo ano que vem. Tenho um ano e vai acontecer muita coisa", diz Rodrygo.

14h30 Segundo Peres, a negociação foi feita em conjunto: empresário, clube e família de Rodrygo e acrescenta que a porta do Santos segue aberta.

14h29 Pai de Rodrygo, agradeceu ao entendimento do Santos à não ida do atleta ao Maracanã e disse também ser uma preocupação familiar.

A negociação do Santos com o Real Madrid durou menos de um minuto em um café em Liverpool, enquanto Peres era chefe de delegação da Seleção Brasileira. #VavelSantos — Fábio Lázaro (@flazaro14) 15 de junho de 2018



14h22 O pai de Rodrygo, Erick Gois, rechaça a sua gratidão ao Santos FC.

14h20 O empresário de Rodrygo, Nick Arcuri, afirmou o desejo da família do jogador em deixar o Santos pelas portas da frente.

14h19 Segundo o presidente, a negociação com o Real Madrid iniciou em iverpool, através de uma ligação do empresário do atleta, Nick Arcuri.

14h18 O presidente do Santos, José Carlos Peres, realiza pronunciamento oficial neste momento.

14h17 Rodrygo chega a sala de imprensa do Businesse Center.

14h08 No evento, falará, além de Rodrygo, o presidente do Santos, José Carlos Peres, o empresário, Nick Arcuri, e o pai de Rodrygo, Erick Gois.

14h07 Rodrygo segue atuando pelo Santos até junho de 2019. O garoto não poderia se transferir para a Espanha nesta janela de transferências, pois completa 18 anos apenas em janeiro, por isso, por opção dos espanhóis

14h06 O time catalão foi o primeiro a sondar o atacante, mas o Real Madrid atravessou a ofereta, tirando o Barcelona da jogada.

14h04 Revelado pelas categorias de base do Santos, Rodrygo fez a sua primeira partida como titular em 2018 e já chamou a atenção dos gigantes espanhóis, Real Madrid e Barcelona.

14h04 Boa tarde, o Portal Vavel Brasil está em São Paulo/SP, no Santos Business Center para acompanhar a coletiva de anúncio do atacante Rodrygo para o Real Madrid/ESP.