Alberto Valentim recebe proposta do futebol árabe e deixa Botafogo

O Botafogo foi mais uma vítima do futebol árabe na janela de transferências e perdeu Alberto Valentim. O treinador está na Rússia onde assiste a Copa do Mundo, e é esperado no clube para assinar sua rescisão e seguir rumo ao seu novo clube que ainda não foi revelado.

Alberto Valentim tinha um salário baixo para os padrões do futebol brasieleiro. As informaçõe dão conta de que os vencimentos do treinador estavam abaixo dos R$ 100 mil reais. A proposta, como todas vindas do mundo árabe é considerada irrecusável.

O elenco já sabe da saída do técnico e a diretoria já busca um novo comandante e os nomes de Abel Braga, Zé Ricardo e Guto Ferreira agradam ao clube segundo informações de Thiago Veras da Super Rádio Tupi.

O treinador conquistou no Botafogo o Campeonato Carioca de 2018, e deixa o clube na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Valentim comandou o time em 25 partidas tendo conquistado 11 vitórias, sete empates e sete derrotas.