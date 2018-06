Apos ausência em 2018, São Paulo confirma participação na Florida Cup do próximo ano

O São Paulo Futebol Clube confirmou nesta semana, através de suas redes sócias, seu retorno a Florida Cup, em janeiro de 2019.

Campeão na última edição em que disputou, em 2017, derrotando River Plate e o rival Corinthians, o tricolor volta para sua segunda participação.

“Em um período tão importante para a nossa equipe principal, tínhamos que escolher um lugar com ótima infraestrutura, adversários de alto nível, clima adequado, onde tudo fosse muito bem organizado”, declarou Raí, executivo de futebol do clube. No ano passado, o dirigente também estava presente no título, porém, apenas como embaixador do time.

Outra equipe que já confirmou presença e será o primeiro adversário dos são-paulinos é o Ajax da Holanda. Vice-campeão da Liga Europa na temporada passada e quatro vezes campeão da Liga dos Campeões, três consecutivas. Junto com Bayern de Munique e Real Madrid de Zidane, são os únicos a conquistarem o feito.

“É essencial para um time jogar contra equipes internacionais. Isso vai nos ajudar na preparação para a segunda metade da temporada. Além disso nossa presença no evento se adequa a nossa estratégia de crescer no mercado americano”, disse Edwin Van der Sar, ídolo da seleção holandesa, hoje, CEO do clube, onde também foi revelado.

O dirigente também comentou sua expectativa sobre o time brasileiro. “Ansioso por este jogo entre grandes equipes históricas com tantos troféus conquistados por ambos os clubes”.

A única vez que esse confronto foi realizado, aconteceu em 1997. Amistosos no estádio do Morumbi, em excursão realizada pelos holandeses na América do Sul. Interrompido por alguns minutos devido à forte neblina, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

A partida também marcará a primeira vez que o atacante David Neres enfrentará seu clube de formação. Vendido por 12 milhões de euros em janeiro de 2017 para o próprio Ajax. Negociação essa, que o tirou do título da competição pelo São Paulo.

A Florida Cup 2019 começará na segunda semana de janeiro, a organização ainda divulgará novos participantes através das redes sócias, ainda nas próximas semanas. Em setembro, a organização anunciará em nota oficial tabela completa dos jogos, estádios e informações sobre compra de ingressos.