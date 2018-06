Notas: Coutinho e Thiago Silva são destaques na vitória do Brasil contra Costa Rica

Com dois gols nos acréscimos, a Seleção Brasileira venceu a Costa Rica pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Coutinho e Neymar fizeram os gols, Thiago Silva foi o destaque da partida. A VAVEL Brasil deu notas aos jogadores:

Alisson 6: Quase não jogou, muito por conta da Costa Rica não ter atacado, mas teve duas saídas providenciais.

Fagner 6: Substituindo Danilo, Fagner não comprometeu, tentou apoiar e não sofreu defensivamente.

Thiago Silva 9: Um dos melhores em campo, foi um gigante, principalmente no começo da segunda etapa onde a defesa ficou no mano a mano, fez desarmes fundamentais.

Miranda 6,5: Jogando como sobra de Thiago Silva, Miranda foi importante para segurar a tentativa de contra-ataque do adversário

Marcelo 7: Muito importante no ataque brasileiro, principalmente no primeiro tempo, com personalidade, arriscou diversos chutes no gol.

Casemiro 5,5: Ajudou na marcação, mas falhou na saída de bola, errou passes simples.

Paulinho 3: Ficou sem função em campo, foi mal na marcação, não fez jogadas de infiltração, sua característica, e ficou preso na marcação.

Coutinho 9: Se movimentou jogo inteiro, tentando furar o bloqueio adversário, foi importante na criação de jogadas. Foi coroado com um gol.

Willian 4: Não fez boa partida, sofreu com marcação dupla no lado do campo, errou muitos passes e não conseguiu criar oportunidades.

Neymar 7: Não fez boa partida, nervoso, teve dificuldades para furar a marcação, perdeu ótimas oportunidades. Marcou segundo gol.

Gabriel Jesus 6,5: Não teve oportunidades de marcar, não por sua culpa, se movimentou bem e deu lindo passe para Neymar, o qual não aproveitou.

Douglas Costa 7: Mudou totalmente o time, jogando pela direita foi agudo, e importante para quebrar as linhas de marcação.

Roberto Firmino 6: Entrou quando o Brasil estava sufocando o adversário, foi importante na bola aérea, participou do primeiro gol.

Fernandinho S/N : Entrou após o segundo gol para ganhar tempo.