Após saída de Valentim para Arábia, Botafogo anuncia Marcos Paquetá como substituto

Em retorno aos treinos, o Botafogo apresenta hoje (26) o novo técnico da equipe. Marcos Paquetá assume depois de conseguir liberação dos indianos, afinal, o treinador estava fora do Brasil. Alberto Valentim deixou a equipe depois de receber uma proposta alta dos árabes.

Marcos vem do Pune City, time indiano, e já estava contratado desde sexta-feira, mas não havia conseguido liberação. O técnico será apresentado nesta quinta-feira (28), às 16h, no Nilton Santos.

O treinador iniciou sua carreira em 1987 no América-MG, passando também pelo Flamengo e Avaí. O resto de sua carreira foi constituída no mundo árabe, pois além de comandar a Seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2006 e a Seleção da Líbia na Copa Africana de Nações, em 2012. Arábia Saudita, Catar, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Egito, Iraque foram os país que Marcos Paquetá passou até hoje.

Além disso, o mesmo comentou sobre sua chegada ao alvinegro e como foi o contato com o Botafogo, mostrando suas metas e objetivos dentro da equipe.

“O torcedor pode esperar muita motivação e trabalho. Recebi muito bem o interesse do Botafogo em contar com meu trabalho, uma grata surpresa e sem dúvida minha primeira opção. O momento é de transição e é preciso que todos estejam juntos, time e torcida”, contou o treinador.