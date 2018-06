Renato Augusto cita 'Copa Louca' e projeta duelo contra México: "Temos que estar preparados"

Google Plus

A vitória da Seleção Brasileira sobre a Sérvia por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva, garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Autor do primeiro gol, Paulinho foi escolhido o melhor da partida, e preferiu comemorar a classificação:

"O mais importante pra mim é a vitória e a classificação. A coisa de ser o melhor da partida fica pro pessoal que faz a votação, mas não me preocupo. Minha preocupação é me entregar pro elenco, pra seleção brasileira, e pouco a pouco a gente vai conquistando nossos objetivos", afirmou.

O principal destaque do Brasil até agora na Copa do Mundo, o meia Philippe Coutinho rechaçou a ideia de ser o principal jogador e exaltou todo elenco: " O cara da Seleção é a Seleção. O elenco é forte, unido. Nosso foco principal é o coletivo, então saímos felizes com a vitória, equipe toda jogando bem. Cada um tentando ajudar da melhor maneira".

Voltando de lesão, o meia Renato Augusto entrou na segunda etapa elogiou a atuação Brasileira e pediu atenção para situações improváveis:

"O gol dá uma tranquilidade um pouco maior, saiu no primeiro tempo e conseguimos trabalhar mais a bola, e depois a Sérvia saiu um pouco mais e o jogo ficou aberto. O Tite fala para estarmos preparados para tudo, gol no final ou gol no início. Essa Copa está louca.

Time forte, surpreendeu a Alemanha. Como eu disse, a Copa está louca, temos que estar preparados para tudo".

Com o resultado, a Seleção Brasileira encara o México na próxima segunda-feira (2) em Samara às 11 horas no horário de Brasília, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.