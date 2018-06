Destaque do Vasco, Yago Pikachu renova por mais três temporadas

Polivalente seria a melhor forma de descrevê-lo, por fazer várias funções em campo e conseguir ser eficiente, na maioria delas. Melhor jogador do Vasco da Gama até a parada da Copa do Mundo, Yago Pikachu negociou sua renovação com a direção do cruzmaltino por mais três anos.

O contrato foi assinado nesta quinta-feira (28/06), no CT das Vargens, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro. A negociação já encaminhava um desfecho positivo, antes mesmo da parada para o torneio mundial entre seleções.

Contratado em 2016, vindo do Paysandu, Yago atuou em 121 partidas com a camisa do gigante da colina e balançou as redes em 22 oportunidades. É o batedor de pênalti oficial do time, comandado pelo técnico Jorginho, que já encontrou o atleta no elenco, na sua primeira passagem pelo clube. Tanto o jogador como o técnico, esperam que essa boa fase retorne e que o final seja melhor do que foi no ano de 2016.

Nas graças da torcida por ser um dos melhores jogadores em campo, em vários jogo, o atleta fez por merecer tal renovação. Além da entrega e dedicação, suando a camisa do Vasco, o jogador conquistou uma marca importante.

Neste ano, o paraense de 26 anos foi o lateral-direito que mais fez gols pelo Vasco da gama no século 21. Tal feito, foi um dos motivos do atleta se destacar nas partidas, ganhando o respeito do grupo e da comissão técnica, atuando como capitão do time, em algumas oportunidades.