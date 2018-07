Aproveitando parada da Copa, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam em amistoso intertemporada

Depois de 21 dias sem atuar, Cruzeiro e Corinthians realizam um amistoso nesta quarta-feira (4), às 20h, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida valerá como teste para analisar os times que já estão em preparação para a volta do Brasileirão.

O último confronto entre as equipes foi no Campeonato Brasileiro de 2017. Naquela ocasião, o Cruzeiro também foi mandante e o jogo terminou empatado em 1 a 1. Os gols foram marcados por Rafinha, do lado Celeste, e Clayson para o Timão.

Para o 83º confronto da história, a arbitragem será de Emerson Almeida Ferreira. Ele será auxiliado por Márcio Eustáquio Santiago e Marcyano da Silva Vicente. Nas outras 82 oportunidades, o Time do Parque São Jorge leva vantagem com 36 vitórias contra 26 triunfos da Raposa. Os outros 20 confrontos terminaram empatados.

Sem novidades, Cruzeiro mantém a base do time titular

A equipe mineira realizou um treinamento na tarde desta terça-feira (3), na Toca da Raposa II. O técnico Mano Menezes comandou um treino técnico em campo reduzido e dividiu o elenco em dois grupos com jogadores de linha. Um foi formado por: Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Rafinha, Robinho e Thiago Neves; Rafael Sóbis.

No outro grupo, estiveram: Ezequiel, Manoel, Murilo e Marcelo Hermes; Cacá, Lucas Romero, Bruno Silva, Ariel Cabral, Patrick Brey e Mancuello; David. Com isso, existe a possibilidade do técnico Mano Menezes utilizar uma equipe em cada tempo do jogo.

Já os goleiros, fizeram treinos específicos com os preparadores Robertinho e Leandro Franco. Fred, Raniel e Sassá que não estavam nas atividades, continuaram com a programação de recuperação na fisioterapia e tratamentos no CARE. Com isso, são desfalques assim como Arrascaeta que está com a seleção uruguaia no Mundial da Rússia.

Com relação ao elenco, o Cruzeiro não contratou ninguém durante a parada da Copa do Mundo. Porém, cedeu jogadores por empréstimo a outros clubes. Além disso, equipe mineira teve 11 dias de folga.

Foto: Divulgação/Cruzeiro

Com apenas a saída de Maycon, Corinthians busca melhorar o desempenho da equipe

Já o Corinthians terá um importante retorno de seis jogadores. Balbuena e Romero estavam com a seleção paraguaia e retornam ao time titular. Além deles, Clayson, Jadson, Ralf e Renê Júnior estão recuperados de lesão e provavelmente são titulares.

Com relação às negociações, o volante Maycon foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o lateral-esquerdo Danilo Avelar chegou por um ano de empréstimo.

O amistoso desta quarta-feira será bom para realizar observações dos jogadores corinthianos e também será uma oportunidade aos atletas que ainda não estrearam, casos do volante Thiaguinho e o meia Bruno Xavier, que chegaram após a conquista do Paulistão. Além, claro, do recém-chegado Danilo Avelar.

O técnico Osmar Loss deverá usar uma equipe no primeiro tempo, considerada titular, e outra no segundo tempo:

- 1º tempo: Walter, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Renê Júnior, Romero, Rodriguinho e Clayson; Roger.

- 2º tempo: Caíque, Paulo Roberto, Pedro Henrique, Léo Santos e Danilo Avelar; Ralf, Thiaguinho, Pedrinho, Jadson e Marquinhos Gabriel; Danilo (Bruno Xavier)

Por opção técnica, alguns jogadores serão poupados para esse confronto: Emerson Sheik, Juninho Capixaba, Júnior Dutra, Kazim, Marllon, Mateus Vital, Matheus Matias e Rodrigo Figueiredo. Logo, eles devem ganhar chance nos dois próximos amistosos, contra Grêmio e Cruzeiro, novamente, ambos serão disputados na Arena Corinthians.

Outros desfalques são o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner que estão na seleção brasileiro. Com relação ao atacante Jonathas, ainda falta a assinatura de contrato para virar opção à Osmar Loss, que em entrevista coletiva após o treino de terça-feira, falou sobre o que o torcedor corinthiano pode esperar nesse segundo semestre.

“Queremos uma transição entra defesa e ataque cada vez mais rápida e eficiente. O torcedor pode ficar atento a um time mais compacto em campo para que, quando a gente recupere a bola, tenha um ataque mais incisivo e consiga se aproveitar daquele momento antes que a defesa adversária se organize”, explicou o treinador.