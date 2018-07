Carlos Sánchez despista negociação com Santos: "Espero meu agente para definir o futuro"

O meio-campista Carlos Sánchez que defendeu o Uruguai na Copa do Mundo da Rússia está na mira de clubes brasileiros. Sánchez tem contrato com o Monterrey do México até o final da temporada, mas o jogador não faz mais partes dos planos do clube.

A reportagem da VAVEL Brasil apurou que pelo menos dois clubes paulistas tem interesse no jogador, o Santos e o Palmeiras. O Peixe está mais avançado tendo de fato negociado com atleta fazendo mais de uma proposta. O Alviverde aproveitou que seu diretor de futebol, Alexandre Mattos esteve durante a Copa do Mundo para buscar contato com o atleta e seu staff.

Carlos Sanchéz respondeu com exclusividade para VAVEL Brasil que desconhece qualquer tipo de negociação: " Eu não sei nada sobre qualquer negociação. Estou esperando meu agente saber para definir meu futuro", afirmou

Pelo Monterrey, o meio-campista fez 97 jogos tendo marcado 20 gols e 25 assistências. Carlos Sanchéz ainda disputou a Copa do Mundo da Rússia pelo Uruguai sendo eliminado nas quartas de final, para a França.