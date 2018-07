Dia do Fla: negociação por Babel avança, Paquetá aprova vinda de jogador e Jonas concretiza saída

Em preparos para a volta ao calendário de jogos, o Flamengo ainda lida com chegadas e saídas em seu elenco, além de administrar a situação dos jogadores encorpados atualmente. E se a segunda-feira é sinônimo de preguiça para a maioria da sociedade, esse panorama é diferente no Ninho do Urubu. Neste dia 9, o cenário esteve movimentado, especialmente no mercado de transferências, além da entrevista coletiva de Lucas Paquetá no CT rubro-negro.

Por início, o avanço na negociação de compra de Ryan Babel, atacante holandês de 31 anos, ex-Liverpool e atualmente defendendo o Besiktas, da Turquia. O que parecia ter esfriado por conta da falta de acordo entre Flamengo e time turco, mudou de direção após envio de representantes rubro-negros ao país europeu para negociar com dirigentes turcos.

Segundo informações do diário Lance!, as bases salariais já estão acordadas entre Babel e Flamengo. No entanto, o clube carioca e turco ainda distinguem de ideia quando se trata das parcelas do valor total da negociação. O valor oferecido, de R$ 22 milhões, seria parcelado em três vezes pelos brasileiros, enquanto os turcos desejam apenas duas.

Mesmo com as desavenças, o Flamengo trata com otimismo a negociação, já que possui boa relação com o Besiktas desde a contratação de Rhodolfo, no ano passado. O portal também divulgou que a contratação de Babel seria um desejo da gestão Bandeira de Mello de encerrar o mandato válido até o fim de 2018 em alta, com um time fortalecido para a conquista da Copa Libertadores deste ano.

Paquetá aprova possível chegada de Babel e elogia Neymar

Paquetá em treino no Ninho do Urubu. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Após o treino desta tarde, no Ninho do Urubu, o escolhido para se sentar à mesa da entrevista coletiva na sala de imprensa rubro-negra foi Lucas Paquetá, jovem destaque da equipe. O meia foi questionado sobre renovação de contrato, futuro no Flamengo e as saídas e chegadas em sua equipe. Na maior parte, preferiu se esquivar de definições, mas aprovou uma possível chegada do holandês Ryan Babel e elogiou os atuais jogadores do time.

Sobre o futuro, Paquetá preferiu manter o discurso indefinido, sem revelar notícias sobre negociações e a possibilidade de renovação de contrato com o Rubro-Negro. Além disso, também foi perguntado sobre a contratação de Babel ao clube e deu resposta positiva em caso de desfecho na negociação:

"Não acompanho muito as negociações. Já ouvi falar sobre a vinda dele. É um grande jogador, vai ser bem-vindo como os outros. Se vier, que possa nos ajudar", disse o meia.

Lucas Paquetá esteve presente na lista geral de Tite para disputa da Copa do Mundo, formada por 35 jogadores. O nome do jogador foi anunciado somente após a divulgação dos 23 jogadores enviados à Rússia para disputa da competição, estando o meia de 20 anos numa espécie de pré-lista, utilizada apenas em caso de lesão de outro jogador antes do primeiro jogo do Mundial, o que não ocorreu.

Após a eliminação, Neymar, um dos principais jogadores da Seleção e grande ídolo de Lucas Paquetá, foi duramente criticado pela mídia e torcedores em geral. Na entrevista, o jogador do Flamengo revelou não entender as críticas e rasgou elogios ao camisa 10 do Brasil:

"Queria entender como conseguem criticar o Neymar. Cara que faz tudo pelo país, veio de lesão, é um gênio. Não critico o Neymar em nada. Ele tem que se prevenir, se proteger. Acho que foram muito exageradas. É um craque que faz tudo pelo Brasil", afirmou Paquetá.

Jonas de saída

Jonas assina contrato válido por três anos com Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Foto: Reprodução/@ittihad

Outro fim de novela se deu na negociação de Jonas para o "mundo árabe", mais precisamente ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita. A negociação girou em torno de R$ 9 milhões, os quais o Flamengo recebe 70% do valor, equivalentes à porcentagem do passe do jogador(cerca de R$ 6,3 milhões).

Após o encaminhamento da negociação, a diretoria rubro-negra ligou o alerta referentes à falta de compromisso com pagamentos oriundos de equipes da região, como no caso da venda de Hernane Brocador ao Al-Nassr, também clube saudita, cujo dinheiro da venda concretizada em 2014 apenas foi recebido este ano. No entanto, os dirigentes do Al-Ittihad comprovaram capacidade financeira de efetuar a venda e os rubro-negros liberaram o jogador, que já fez exames médicos e fechou contrato de três anos com o novo clube.

O atleta postou um texto em agradecimento ao clube carioca, se referindo às duas passagens no clube (no ano de 2015 e 2018), interrompida em meio a empréstimos. Veja parte:

"(...) Quero através deste deixar registrado meu agradecimento a essa Nação, que sempre levarei comigo, assim como a todos os meus companheiros e funcionários do clube, aos treinadores de maneira especial, aos Professores Luxemburgo, Carpegiani e Barbieri, que sempre apostaram em meu trabalho, não deixando também em citar a confiança do Presidente Bandeira de Mello, do CEO Bruno Spindel e Rodrigo Caetano, que hoje já não exerce função no clube, mas sempre foi muito importante nessa minha trajetória (...)", escreveu Jonas numa rede social.