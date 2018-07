Atlético-MG oficializa contratação do atacante Leandrinho junto ao Napoli

Google Plus

O Atlético-MG, nesta terça-feira (10), oficializou o acerto com o atacante Leandrinho. O atleta de 19 anos foi emprestado ao Galo pelo Napoli, da Itália, até julho de 2019, com seus direitos econômicos fixados. O jogador já está em Belo Horizonte e foi aprovado nos exames médicos.

Revelado pela Ponte Preta, Leandrinho estava no futebol italiano desde o ano de 2016. Embora tenha deixado o Brasil muito jovem para defender as cores do Napoli, não teve muitas chances na equipe principal.

Dentre suas principais características, destacam-se a velocidade e a técnica. Alexandre Gallo, diretor de futebol do Atlético-MG, conhece Leandrinho desde quando foi coordenador da Seleção Brasileira nas divisões de base.

O jogador não atuava na categoria em que o dirigente trabalhava, mas caiu no seu radar ao mostrar boas atuações pelo time sub-17.