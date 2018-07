Avaí aproveita falhas do Londrina e volta a vencer após três rodadas

INCIDENCIAS: Partida válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio do Café, em Londrina, PR

ÁRBITRO: Rodrigo Carvalhaes de Miranda, auxiliado por Wendel de Paiva Gouvea e Daniel do Espirito Santo Parro, todos do RJ. Amarelos: Felipe Marques (LON); Judson, Airton, Capa, Aranha, Renato (AVA). Vermelhos: Dagoberto (LON); Renato (AVA)

Confirmando seu grande retrospecto fora de casa, o Avaí bateu o Londrina por 2 a 1, no Estádio de Café, e venceu seu quinto jogo como visitante na Série B. Rômulo e Fernando Júnior, contra, marcaram par ao Leão, e Dagoberto, de pênalti, diminuiu. O atacante ex-São Paulo, que voltou após três meses contundido, acabou expulso após bate-boca com Renato, que também tomou vermelho.

O técnico Geninho optou por manter o esquema do Avaí com três zagueiros apesar das dúvidas que manteve durante a semana, e foi recompensado. Seus dois laterais, utilizados como alas neste esquema, foram decisivos nos gols. Aos 10, Guga recebeu com espaço pela direita, cruzou para a área e Luizão tentou cortar, mas mandou contra o próprio gol. Vagner se esticou para fazer a defesa, mas Rômulo apareceu livre no rebote e tocou para abrir o placar em Londrina: 1 a 0 para os catarinenses.

O Londrina assustou aos 15. João Paulo bateu escanteio na marca do pênalti e Safira apareceu para desviar de cabeça, mas pegou fraco e Aranha segurou sem problemas. Porém, em mais uma trapalhada da defesa, o Tubarão cedeu um segundo gol. Aos 17, Capa recebeu pela esquerda, cruzou rasteiro e Fernando Júnior tentou cortar, mas mandou contra o próprio patrimônio e dessa vez não deu para o goleiro Vagner: 2 a 0.

No minuto seguinte, João Paulo bateu falta de muito longe e Aranha fez o que pode para mandar para lateral. Insatisfeito com o rendimento do seu time, o técnico Sérgio Soares fez uma mudança ainda na primeira etapa, sacando o volante Moisés para a entrada do atacante Paulinho Moccelin. O Londrina, apesar de ter 70% de posse de bola e 12 finalizações, só acertou o gol duas vezes, e não chegou a pressionar muito, apesar de ter cedido pouco ao Avaí a partir dos dois gols.

Aos 39, Moccelin recebeu na quina da área, engatilhou o chute e bateu forte, com perigo, porém sobre o gol. No último minuto do tempo regulamentar, Felipe Marques recebeu de Moccelin na entrada da área, girou para cima da defesa e finalizou forte. A bola raspou em Marquinhos Silva e mudou a trajetória, mas acabou caindo por cima da rede do Avaí. O Leão só voltou a assustar aos 47. Renato recebeu de Beltrán dentro da área, conseguiu se livrar da defesa e chutou cruzado, à direita do gol, a última oportunidade da primeira etapa.

No retorno da segunda etapa, o Londrina conseguiu uma ocasião antes do primeiro minuto. João Paulo ficou com o rebote após Moccelin ser desarmado e arriscou chute forte da entrada da área, mandando perto do travessão de Aranha. Porém, após esse início, o Londrina diminuiu seu ritmo e por pouco não sofreu mais gols.

Aos 18, na saída de bola errada de João Paulo, Rômulo roubou e tocou para Renato, que, de frente para o goleiro, tentou tocar por cobertura, mas pegou muito mal e desperdiçou a chance, mandando para longe. Dois minutos depois, Guga conseguiu grande passe pelo meio da defesa, Beltrán avançou com espaço e tentou tirar de Vagner, que esticou o braço e fez grande defesa para evitar o terceiro. Na sequência, em cobrança do escanteio, o atacante paraguaio recebeu cruzamento de Capa na segunda trave e cabeceou no canto, mas outra vez o goleiro, ex-Avaí, fez grande defesa para impedir o 3 a 0.

E o Avaí continuou tendo mais chances. Aos 26, Rômulo recebeu com espaço na entrada da área, limpou para o pé direito e bateu colocado, mas Vagner segurou em dois tempos. Porém, sem aproveitar suas chances, o Leão foi punido. Aos 28, Dagoberto tabelou com Felipe Marques, avançou para dentro da área e se atirou em dividida com Pedro Castro, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio Dagoberto bateu com categoria, deslocou Aranha e diminuiu.

Dagoberto marcou em seu retorno, mas não foi suficiente (Foto: Gustavo Oliveira/ Londrina EC)

A pressão do Londrina cresceu a partir daí, apesar das poucas finalizações perigosas. Foram muitos cruzamentos e ocupação do campo de ataque pelo Tubarão, mas o Avaí se segurou. Aos 40, Luccas Brasil fez boa jogada pela esquerda, se livrou de dois marcadores e encontrou Moccelin com espaço no meio da área, mas o atacante pegou mal e mandou por cima.

Já aos 44, Renato fez cera para ser substituído, foi xingado por Dagoberto e os dois discutiram, e o árbitro expulsou ambos. O Londrina seguiu seu abafa na final e, apesar das 19 finalizações os 73% de posse de bola, o Avaí segurou o 2 a 1 e voltou ao G-4.

Com 25 pontos, o Avaí assume provisoriamente a segunda posição. A vaga no grupo de acesso já está garantida, mas pode perder a vice-liderança para CSA e Vila Nova. Já o Londrina para nos 17, em 13º, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O Londrina volta a campo na sexta-feira (20), às 19h15, diante de mais um rival catarinense: o Criciúma, fora de casa. Já o Avaí recebe o Atlético-GO na terça-feira (17), às 19h15.