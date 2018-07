Em coletiva de apresentação no Santos, Bryan Ruiz afirma: "Sei a responsabilidade"

Depois de disputada metade da temporada, finalmente o Santos anunciou o seu novo camisa 10, Bryan Ruiz, meio-campista titular da Costa Rica nas duas últimas Copas do Mundo (2014 e 2018). O atleta assinou o contrato na tarde desta quarta (11) e já foi apresentado oficialmente em entrevista coletiva na noite de hoje.

Com 32 anos, o costarriquenho foi contratado junto ao Sporting, onde atuou nas últimas três temporadas. As investidas do Peixe ao jogador iniciaram em maio, mas na ocasião Ruiz deu prioridade para seguir atuando na Europa, como nenhuma proposta do Velho Continente chegou, o atleta acertou a sua vinda ao Peixe por 500 mil euros (R$ 2,3mi) em luvas num contrato válido até o final de 2020.

"Principal objetivo era a Champions League, Sporting está e queria continuar lá. Negociação era complicada. Agora ficou mais fácil porque fiquei livre do Sporting e fica tudo mais fácil. Agradeço ao Santos pelo interesse, falei com meu agente e ele disse que era uma grande oportunidade. Fizemos o possível para que acontecesse. Foi um esforço grande do Santos e agradeço ao Santos por isso. Faremos o possível para que sejamos felizes", disse o jogador.

Memória positiva em Santos

Bryan Ruiz esteve em Santos há quatro anos, quando a Seleção da Costa Rica se hospedou na Baixada Santista e treinou na Vila Belmiro durante a Copa do Mundo de 2014. Na ocasição a seleção constarriquenha fez a sua melhor campanha na história das Copas chegando às quartas de final.

"Tenho ótimas memórias e espero que o Brasil seja um país de sorte de novo para mim. Vamos trabalhar muito para conquistar coisas grandes", disse Bryan.

Numeração

Meio-campista aguardado por Jair Ventura e aclamado pela torcida, Bryan vestiu a camisa 10 na apresentação, assim como também afirma o site oficial do jogador, entretanto o número atualmente pertence ao atacante Gabriel, sendo uma das exigências do atleta em sua contratação no início do ano. No início da coletiva, o presidente José Carlos Peres afirmou que a escolha do número será uma decisão do departamento de futebol.

"O que importa é o que está à frente da camisa, escudo, sendo número 10, 40 ou 60. É uma honra vestir a 10, claro, camisa histórica, mas o que importa é o escudo", destacou.

Previsão de estreia

O jogador viaja à Europa já na madrugada desta quarta-feira (11) para quinta-feira (12) para resolver alguns trâmites de sua residência no Brasil, após isso, Bryan Ruiz passará aproximadamente uma semana com a família, já que não teve férias, pois a temporada na Europa terminou em maio e Bryan disputou a Copa do Mundo. O meia desconversou sobre a previsão de estreia, mas está praticamente descartado no retorno do Peixe após a Copa, no dia 19 contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Quero render bem, começando no melhor das condições. Quero ter um pouco de férias e começar em 100%. Uma semana em máximo, vou para a Costa Rica ficar com a família e não saí de casa esperando por algo. Copa terminou há 10 dias, mas férias mesmo eu não tive. Quero me adaptar rapidamente, ficar fisicamente bem e tenho certeza que vai ser rápido", afirmou Bryan Ruiz.

O elenco do Santos chega ao Brasil na manhã desta quinta (12). O time estava no México onde disputou dois amistosos, contra Monterrey e Querétaro, e não venceu nenhum, perdendo por 1 a 0 e empatando em 0 a 0, respectiviamente.