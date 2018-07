Artilheiro do Brasileirão, Róger Guedes rescinde com Atlético-MG e acerta ida para Shandong Luneng

O atacante Róger Guedes não é mais jogador do Atlético-MG, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com nove gols em 12 jogos, rescindiu com o clube nesta quinta-feira (12). Ele vestirá as cores do Shandong Luneng.

O valor da negociação gira em torno de 9,2 milhões de euros (R$ 41,9 milhões). Inicialmente, o Alvinegro teria 5% da transação como "taxa de vitrine", mas, de acordo com o representante do jogador, o clube mineiro pediu uma fatia maior por conta do prazo apertado para assinar a rescisão.

O Galo fez um esforço para tentar segurar o jogador, mas a alta proposta chinesa acabou tirando o artilheiro do Brasileirão do clube. A negociação, portanto, vai reforçar os cofres do clube. Segundo a assessoria de imprensa atleticana, ficou determinado, após uma "dura negociação", que 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,3 milhões) vão cair na conta do Galo - 27% do valor total da transação.

O valor total do negócio, portanto, seria pouco superior a 9,2 milhões de euros (aproximadamente R$ 41,9 milhões). Segundo o agente Paulo Pitombeira, Palmeiras e Criciúma cederam à exigência da diretoria do Galo.

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG/Divulgação

Róger Guedes sai por cima, em 28 jogos, marcou 13 gols, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ouviu a torcida pedir para que permanecesse assim que começaram a surgir as informações que estaria na mira de clubes de fora do Brasil. Mas não deu para atender à solicitação dos atleticanos, e o atacante não volta com o Galo para disputar o Brasileirão 2018.