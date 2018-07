Santos pode ter retorno de Gabigol para o clássico contra Palmeiras

O Santos enfrenta o Palmeiras no dia 19, no Estádio do Pacaembu, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem poder contar com Bryan Ruiz, recém contratado, o Peixe deve contar com o retorno de Gabigol, que foi liberado pelo departamento médico nesta semana. O atacante sentia dores no púbis há duas semanas.

+ Presidente José Carlos Peres afirma que negociação de Santos com Sánchez está engatilhada

Outro que foi liberado pelo departamento médico é o volante Alison, que teve uma entorse no tornozelo esquerdo e deve ficar à disposição de Jair Ventura. Gabigol e Alison treinaram normalmente nesta sexta-feira (13), na reapresentação da equipe, após os amistos no México, no CT Rei Pelé.

A volta do camisa 10 agrada o técnico Jair Ventura, que tem o desejo de escalar o Santos com quatro atacantes, recuando Rodrygo para a função de meia.

Além de Diego Pituca, suspenso e Bryan Ruiz, que pediu uma semana de folga, já que não teve férias, Léo Cittadini, que está bem perto de assinar pré-contrato com o Benfica, deve desfalcar o Peixe contra o Palmeiras.

Por outro lado, Jair Ventura pode contar com o zagueiro Lucas Veríssimo, que deve voltar aos treinos em campo, após mais uma negociação frustada, dessa vez com o Torino, da Itália.