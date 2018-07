Presidente José Carlos Peres afirma que negociação de Santos com Sánchez está engatilhada

Presente na entrevista de coletiva de apresentação do meio-campista Bryan Ruiz, o presidente José Carlos Peres comentou sobre mais um possível reforço para o Santos na janela de transferência do meio do ano, o volante Carlos Sánchez.

De acordo com Peres, as conversas com o atleta estão engatilhadas, porém, o discurso não está alinhado com o próprio jogador. Em contato com a reportagem da VAVEL Brasil na última segunda (9), Sánchez afirmou que já foi comunicado que não faz mais parte dos planos do Monterrey, clube no qual ele atuou nas últimas três temporadas.

Mesmo otimista com o acerto, o presidente do Santos já adiantou a dificuldade da confirmação antes do retorno do time no Campeonato Brasileiro na próxima quinta (19) contra o Palmeiras pela 13ª rodada.

"Diante do Palmeiras é difícil. Traz um jogador, vem de Copa ou não, de temporada na Europa, e fica difícil para que tenham condições rápidas. Estamos trabalhando para que esse período seja curto e possamos aproveitar", disse José Carlos Peres.

Sánchez tem 33 anos e disputou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção uruguaia. Há três anos, em 2015, o médio-volante foi um dos principais jogadores do título do River Plate na Copa Libertadores da América.