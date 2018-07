Com um a menos, Atlético-GO vence Fortaleza fora de casa e cola no G-4

Neste sábado (14) o Fortaleza recebeu a equipe do Atlético Goianiense, em partida valida pela 15° rodada do Brasileirão Série B 2018. O Dragão venceu pelo placar de 1 a 0 com gol de Pedro Bambu. Já o Leão conheceu a sua segunda derrota no estádio Castelão pelo Brasileirão Série B.

Nos primeiros 10 minutos o Fortaleza dominou o jogo. Aos 7, o Leão chegou na sua primeira oportunidade, após passe de Wilson e desvio na zaga, a bola sobrou em Marlon que pega mal a bola e vai longe do gol. O Tricolor Cearense pressionou no ataque e aos 17 após um lindo lançamento de Adalberto, Pablo chegou de cabeça e a bola ficou na mão do goleiro do Dragão.

Aos 18, o Atlético entrou no jogo. André Luiz puxou contra ataque e cruza em Júnior Brandão que chutou por cima do gol. Dois minutos depois mais um contra ataque puxado por André Luiz que cruzou para Pedro Bambu, que justificou o “sobrenome” e mandou um bambu para dentro das redes do Fortaleza, abrindo o placar no Castelão.

Aos 24 o Fortaleza respondeu com Marlon que aproveitou uma vacilada da zaga, mas chutou pra fora. Aos 40 o Dragão puxou mais um contra ataque a bola sobra em Júnior Brandão que chuta e a bola vai nas mãos de Marcelo Boeck, que fez uma ótima defesa. Aos 42 João Paulo do Atlético foi expulso após dividida feia com o jogador do Fortaleza Bruno Melo. E assim acabou o primeiro tempo.

Os 15 primeiros minutos começaram equilibrados, até surgir um escanteio para o Fortaleza, Adalberto cabeceiou e Lucas Rocha do Atlético salvou a bola em cima da linha. A partir desse momento o Leão aproveitou a vantagem de ter um a mais em campo e vai pra cima. Aos 22 Marlon mandou uma bomba que obrigou Jefferson a fazer uma boa defesa.

Aos 26, o Dragão mostrou que está no jogo e em mais um contra ataque Júnior Brandão recebeu a bola e não consegue ampliar o placar. Depois o Fortaleza foi criando as suas oportunidades e aos 39 surgiu uma muito perigosa na cabeçada de Wilson que foi pra fora. O jogo ficou dramático para o Leão. Aos 46, Douglas Coutinho marcou o gol, mas foi assinalada a posição irregular pelo trio de arbitragem. De novo o estreante da tarde Douglas Coutinho teve a oportunidade do empate, mas se atrapalhou todo e perdeu uma chance cara a cara com Jefferson, aos 49.

E assim, o Leão conheceu sua segunda derrota em casa na Série B, o time sai vaiado e Rogério Ceni chamado de burro pela torcida. O Dragão está mais tranquilo, conquistou uma vitória muito importante fora de casa e já não perde a quatro jogos, sendo com essa três vitórias consecutivas.

O próximo compromisso do Fortaleza será um "jogo de 6 pontos" fora de casa contra o CSA sexta-feira (20), pela Série B do Brasileirão. Já o Atlético encara também uma partida importante em busca do G-4 contra o Avaí, nesta terça-feira (17) .

O Fortaleza é o líder da Série B com 29 pontos, já o Atlético-GO é o 5° colocado com 25 pontos.