Botafogo diminui valores dos pacotes de ingressos para sócio-torcedor

Os pacotes são válidos para o Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, com preços abaixo de R$ 10,00 para garantir o torcedor no estádio Nilton Santos em dia de jogo do glorioso. Para obter os pacotes, basta ser sócio torcedor e entrar no site do programa (www.botafogo.com.br/soubotafogo).

Alguns preços variam de acordo com o lugar. O pacote do setor norte (atrás do gol) está custando R$ 100,00, que ao todo, fica menos de R$ 10,00 por jogo. O pacote leste (inferior e superior) custa cerca de R$ 200,00 quando for aberto ao torcedor. O pacote oeste (superior e inferior) custa R$ 420,00, quando for aberto ao torcedor.

Os valores podem ser divididos por cinco vezes no cartão de crédito. Além disso, o pacote engloba todos os jogos do Botafogo (com mando no Nilton Santos) até o final da temporada 2018. Os planos de sócios custam em torno de R$ 15,00 e através dele o torcedor consegue adquirir os pacotes de ingresso.

O próximo jogo no estádio Nilton Santos é contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro no dia 26 de julho, às 19h30. O pacote já será válido. Acesse ao programa Sou Botafogo e garanta já seu pacote de ingressos.