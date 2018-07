Arena do Grêmio ganha espaço em homenagem ao jornalista Paulo Sant'Ana

O jornalista e torcedor ilustre do Grêmio, Paulo Sant'Ana, foi eternizado na Arena do Grêmio na noite desta quarta-feira (18), antes da partida contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. Com a presença de familiares, amigos e dirigentes, o Tricolor inaugurou o Espaço Paulo Sant'Ana, destinado à memória do comunicador gremista, que faleceu em julho de 2017 aos 78 anos.

A homenagem ao Sant'Ana está localizada no sexto andar da Arena, onde ficam as cabines de imprensa. Em dois pilares de sustentação, foram fixados painéis com imagens e crônicas históricas, publicadas pelo gremista no jornal gaúcho Zero Hora. Em um dos momentos da sessão solene, o presidente Romildo Bolzan Jr. desfraldou a placa que traz a mais célebre frase do torcedor: "Ser gremista é o sonho delirante de não conseguir ser na vida outra coisa".

O mandatário gremista, durante o cerimonial, também lembrou a forma como o Paulo Sant'Ana defendia o Grêmio, o que o transformou num ícone dentro da torcida.

"Nós eternizamos hoje aqui a figura do Paulo Sant’Ana. O Grêmio reconhece essa trajetória na imprensa, de sua vida pública dedicada ao clube e eterniza ele exatamente nos seus domínios, na sua casa. Sant’Ana será sempre lembrado por todos nós gremistas. O Grêmio se sente extremamente honrado em prestar essa homenagem", comentou o presidente Bolzan.

Emocionado, o filho Jorge Sant'Ana reviveu momentos importantes do pai como torcedor, como a participação dele em campanhas de doação de tijolos e de sacos de cimento para a construção do Estádio Olímpico.

"Um dos significados principais da palavra Arena é de um local onde se travam batalhas e meu pai travou muitas batalhas por esse clube. Eu tenho certeza que ele está feliz neste momento. Ele era um dos que saía em campanha pelo interior do estado para conseguir cimento e tijolos para o antigo Estádio Olímpico. Essa é a casa do Grêmio e é também a casa do meu pai. Muito obrigada por esta homenagem", disse Jorge.