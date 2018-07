Felicidade em dobro: Douglas se diz emocionado em volta aos gramados com vitória pelo Grêmio

Durante a parada da Copa do Mundo, Douglas foi sendo utilizado no time que disputa o Brasileirão de Aspirante para poder pegar ritmo de jogo antes do retorno a Série A.

+ Acompanhe tudo sobre o Grêmio na VAVEL Brasil

Mas os sentimentos que o camisa 10 sentiu na noite desta quarta-feira (19), não se comparam aos duelos pela equipe do sub-23 do Grêmio. O meia "voltou" aos gramados no segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre Atlético-MG, na Arena. Ao entrar, foi ovacionado pela torcida e teve que segurar as lagrimas.

Em entrevista no fim do jogo, o camisa 10 classificou como “fantástica” a recepção dos torcedores quando Renato Gaúcho o chamou para entrar aos 30 minutos da etapa final. Foram mais de 500 dias longe do time profissional desde que rompeu o ligamento do joelho esquerdo, em fevereiro de 2017.

"Depois de muito tempo, estou emocionado. Me segurei ali para não chorar. Por tudo que passei, por tudo que ouvi. É importante para mim estar aqui. É uma realização. Essa noite para mim vai ficar guardada na memória", comentou.

O ritmo de jogo ainda não é o ideal, conforme admitiu o atleta. Por outro lado, Douglas mostrou confiança com a bola no pé e acha que pode recuperar o bom momento.

"Confiança com a bola eu tenho de sobra. Falta um pouco do ritmo, movimentação, correria normal do jogo. Mas vou recuperar e sem dúvida vou voltar ao normal", projeta.

Na partida, Grêmio dominou o Atlético-MG em Porto Alegre. Mesmo Luan desperdiçando um pênalti, Bressan e André garantiram a vitória para o Tricolor.