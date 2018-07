Operário vence River-URU e conquista a Taça Alegra

O Operário-PR venceu o River Plate-URU, em amistoso internacional, na noite da última terça-feira (10), no Estádio Germano Krüger. No tempo normal, empate em 2 a 2 e, nos pênaltis, vitória alvinegra por 5 a 4 e a conquista da Taça Alegra.

A equipe uruguaia abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com gol de Bone. Quatro minutos depois, Barone ampliou. O Fantasma chegou a balançar as redes no primeiro tempo, mas a arbitragem marcou impedimento.

O empate veio na segunda etapa. Aos oito minutos, Lucas Batatinha desviou da marcação e marcou para o alvinegro. E, aos 46 minutos, Danilo Báia deu passe para Erick marcar e deixar tudo igual e levar a decisão para os pênaltis.

"Esse amistoso internacional foi muito importante, tanto pra mim jogador, como para o Operário que nunca havia disputado. A minha participação em campo eu avalio como positiva, fico feliz em poder ter jogado essa partida e ter ajudado meu time conquistar essa vitória, esse título", disse Danilo Báia, lateral-direito do Operário Ferroviário.

Danilo Báia finaliza falando sobre o passe que deu para o Erick que resultou no gol de empate, levando a partida para os pênaltis.

"Na verdade tentei chutar para o gol e, acabou surgindo um passe para o Erick, onde ele teve a felicidade de finalizar fazendo o gol. De uma maneira geral, foi um jogo muito bom, de um nível, de uma qualidade muito boa. Fico muito feliz em ter participado desse jogo tão importante e, marcante na mim vida e sem dúvida alguma para o Operário Ferroviário também", finalizou Danilo Báia.

Schumacher, Peixoto, Quirino, Serginho Paulista e Pedrinho converteram para o Operário. O goleiro Perez defendeu as cobranças de Raphael Soares e Yuri. Para o River, James, Barone, Perez e Vigo converteram. Ale chutou na trave e Silvera mandou a bola para fora.