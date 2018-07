CSA e Fortaleza se enfrentam no Rei Pelé com liderança da Série B em jogo

Os clubes da série B, CSA e Fortaleza, irão se enfrentar na noite desta sexta-feira (20), às 21h30, no estádio Rei Pelé com um único objetivo: ficar na liderança. As equipes estão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, com desempenhos ótimos, e agora o confronto direto entre as equipes irá decidir quem será o líder.

O CSA ocupa a segunda posição com 29 pontos. Ao todo, dentro dos 15 jogos, possui oito vitórias com o saldo de gol também oito. Além disso, no caso de vitória do mesmo, ele consegue ultrapassar o líder e garantir a liderança. Já o Fortaleza possui 29 pontos, atual líder do campeonato, com nove vitórias e 11 em saldo de gols.

O histórico de confronto entre as equipes é extremamente favorável ao CSA, que dentro das 17 partidas, possui seis vitórias. O tricolor conta com apenas três triunfos, e ao todo são oito empates.

Com confiança boa, CSA busca a liderança

Os últimos jogos tem sido bastante favorável para o técnico Marcelo Cabo, que mostrou total satisfação principalmente no último jogo, que saiu com a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Portanto, o otimismo dos alagoanos é bem grande em busca da liderança.

Marcelo Cabo falou sobre a expectativa que quer obter na partida: “Vencendo, o CSA assume a liderança da competição. É uma partida que atrai a atenção no cenário nacional e esperamos corresponder dentro de campo e alcançar a vitória”, afirmou o treinador.

Apesar da liderança, Fortaleza precisa se reestabelecer no campeonato

Ser líder é uma grande vantagem e animador no cenário dos campeonatos, e na série B é da mesma maneira, porém, é necessário se manter lá. Rogério Ceni iniciou o trabalho muito bem no leão, embalado e se tornou líder absoluto. Mas o ritmo foi diminuindo no decorrer, perdendo a invencibilidade na 10ª rodada e a partir daí o time do Fortaleza desandou.

O volante Pablo destacou uma análise que fez da futura partida, visando como objetivos até mesmo após o jogo: “Vamos ter um grande adversário pela frente, que vem fazendo uma ótima Série B até aqui e é sempre muito forte em casa.Temos que iniciar mais uma boa sequência na Série B para continuarmos firmes no G4”.