Vice-presidente de futebol do Sport anuncia pagamento de salários atrasados ao elenco

No meio da tarde desta sexta-feira (20) um comunicado chamou a atenção dos profissionais de imprensa que cobriam o Sport: o vice-presidente de futebol do clube, Guilherme Beltrão, marcou uma coletiva ao final do treino. O assunto, não divulgado no momento, foi enfim descoberto quando o diretor sentou-se em frente aos repórteres na sala de imprensa do CT. Tratava-se dos salários atrasados, tema que passou a assolar o clube no ano de 2018.

Guilherme Beltrão queria oficializar o que se especulava durante o dia: o clube iria, enfim, quitar o mês de maio ao elenco. Previsto para cair na conta dos atletas apenas na segunda-feira, o clube agilizou todos os trâmites e pôde abater uma das pendências. Restando agora o mês de junho para ficar definitivamente em dia no ano.

A noticia soou como alívio nos bastidores Leão. Durante as últimas semanas, jogadores e membros da comissão técnica, como o técnico Claudinei Oliveira, falaram abertamente do incômodo que os atrasos estão causando.

Saída de Everton Felipe em Pauta

Foto: Anderson Freire/Sport Club do Recife

Outro assunto que tomou conta do dia do Sport foi a notícia da possível saída do meia-atacante Everton Felipe para outro clube da Série A. Pondo ainda mais panos quentes à especulação, Guilherme Beltrão apontou que em sua visão já estava na hora do jogador, revelado nas categorias de base do clube, rumar a outro desafio na carreira. Contudo, o cartola negou que exista alguma proposta oficial na mesa.

"Na minha visão pessoal ele precisa respirar novos ares. Mas só sairá através de uma venda e não existe nenhuma proposta oficial." - Finalizou.