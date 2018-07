Após empate no clássico, zagueiro Ricardo Graça visa duelo contra Grêmio

Depois do Vasco empatar com o Fluminense na noite da última quinta-feira (19), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, levando gol no final da partida, Ricardo Graça avaliou a partida e segundo o zagueiro, a equipe vascaína encarou o resultado "com sabor amargo” e já projetou a sequência Cruz-Maltina na competição.

“Empate com sabor de derrota. Frustração total. Primeiro tempo vacilamos e no segundo melhoramos", avaliou o defensor.

Na sequência, Ricardo tratou de não lamentar e lembrou o intervalo curto entre uma partida e outra no Campeonato Brasileiro. A equipe de São Januário receberá o Grêmio, no próximo domingo (22), às 16h.

“Temos que virar a chave para ganhar o Grêmio. No Brasil é tudo rápido, vamos trabalhar para a sequência da temporada. Para vencer temos que fazer gol e não tomar já no próximo jogo”, projetou o jovem zagueiro.

Os jogadores do Vasco se reapresentam na tarde desta sexta-feira, no CT das Vargens. No próximo domingo, o Vasco recebe o Grêmio, também em São Januário, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.