Liverpool antecipa pagamento referente a Coutinho e Vasco aguarda trâmites para receber

A diretoria do Vasco não esperava contar com o recebimento de cerca de R$ 9 milhões ainda em 2018. O montante é referente à venda de Phillippe Coutinho, que deixou o Liverpool e rumou para o Barcelona. O pagamento da última parcela estava previsto para o início de 2019, mas a equipe londrina resolveu antecipar.

A quantia foi liberada pela Federação Inglesa ainda no fim de junho. Seguindo o protocolo, passará ainda por trâmites burocráticos, como o câmbio na Receita Federal, e só então estará disponível para o Vasco.

O valor é composto da seguinte forma: 250 mil euros, relativos a metas cumpridas por Coutinho no Barcelona nos primeiros semestre no clube e 1,75 milhão de euros, que são as duas últimas parcelas da compra do jogador.

O Vasco se beneficiou de Coutinho ter cumprido metas na Catalunha em seus seis primeiros meses (250 mil euros), além de receber sua parte das duas últimas parcelas pagas ao Liverpool. (1,750 milhão de euros).

O total da transferência foi de 163 milhões de euros, podendo chegar até 33 milhões de variáveis contratuais. Como o Vasco é o clube formador do camisa 14 catalão, se beneficia de 2.5% do total da transferência e de cada parcela quitada pelo Barcelona.