Após empate contra Chapecoense, diretoria do Santos demite técnico Jair Ventura

Após cerca de oito meses de trabalho, Jair Ventura não é mais técnico do Santos. Em nota oficial divulgada na tarde desta segunda (23), a diretoria do Santos comunicou que o treinador não trabalha mais no Alvinegro Praiano. Com 44,4% de aproveitamento (39 jogos, 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas) o retrospecto de Jair Ventura é o pior desde Marcelo Martelotte, demitido com 43% de aproveitamento, em 2011.

A gota d´água foi o empate em 0 a 0 contra a Chapecoense neste domingo (22) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida era encarada como um “jogo de seis pontos” devido à proximidade entre as duas equipes na tabela, mas no final o empate acabou saindo no lucro para o Peixe devido ao futebol apresentado na Arena Condá.

Além de Jair Ventura, o auxiliar técnico Emílio Faro e o preparador físico Ednílson Sena também não fazem mais parte da comissão técnica do Peixe, ambos chegaram ao Santos junto com Jair Ventura.

O treinamento desta segunda será comandado pelos preparadores físicos Marcos Alejandro e Fernando Fernandes, além de Serginho Chulapa, que também comandará o Santos na partida desta quarta (25) contra o Flamengo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O presidente do Santos, José Carlos Peres, e o diretor de futebol, Ricardo Gomes, concederá entrevista coletiva durante o treinamento desta segunda no CT Rei Pelé, para falar sobre a demissão de Jair e o futuro do comando do Santos.

O novo técnico do Santos será divulgado nos próximos dias e terá pela frente, além do Campeonato Brasileiro, as oitavas de final da Copa Libertadores da América e as quartas de fina da Copa do Brasil.