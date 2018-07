Presidente do Santos afirma ser o responsável pela decisão do desligamento de Jair

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda (23) no CT Rei Pelé, o presidente José Carlos Peres e o diretor de futebol Ricardo Gomes explicaram a saída do ex-treinador Jair Ventura e falaram sobre o futuro do comando técnico do Santos na sequência da temporada. Peres assumiu a responsabilidade na demissão de Jair.

“Decisão foi minha, preservando o Ricardo. Daqui para frente é dele, ele pode explicar o momento daqui para frente. Tentei segurar o Jair Ventura, que é jovem e tem futuro muito grande, só que chegou um momento que nos deparamos com uma decisão”, disse Peres.

Embora tenha admitido que procurou segurar Jair o máximo possível no cargo, Peres entendeu que teve que rever conceitos, mas não enxerga erro de gestão.

“Não considero erro de gestão. Trouxemos o Jair e todos foram favoráveis à vinda do Jair porque ele tinha feito um ótimo campeonato, com muita moral. E a decisão sempre tem que ser sábia e no momento certo”, afirmou o presidente do Santos.

Agora a diretoria do Santos corre para anunciar o novo técnico. Para o diretor de futebol, Ricardo Gomes, o treinador precisa ser anunciado “para ontem”. Ricardo não descartou nenhum nome, mas disse ter dois treinadores no topo da sua lista.

“Tenho dois nomes e começamos isso hoje. Claro que eu não vou citar. São os dois brasileiros que podem assumir”, disse Ricardo.

Conforme apurado pela reportagem, Abel Braga e Zé Ricardo são os principais nomes que a diretoria busca.