Torcida do Botafogo se movimenta na internet visando protesto em General Severiano

A torcida do Botafogo se mobilizou na internet, na tarde desta terça-feira (24), e colocou a hashtag #OcupaGeneral entre as mais comentadas do Twitter. Na rede social, chegou ao primeiro lugar no Rio de Janeiro e sétimo lugar no Brasil inteiro até o fechamento desta matéria.

O protesto está sendo marcado para a próxima quarta-feira (25), às 18h, no casarão histórico de General Severiano. Na mesma data, ocorre uma reunião do Conselheiro Deliberativo visando buscar saídas para o agravamento da crise financeira que o clube atravessa. A antecipação de receitas advindas do contrato de TV é uma das saídas que serão discutidas na reunião e é motivo de protesto dos torcedores.

Além da possível antecipação de receitas os torcedores também incluem como motivos de protesto o balanço financeiro de 2017, o orçamento de 2018, o contrato de patrocínio master do clube, pendências com o PROFUT e o programa de sócios com direito a voto.