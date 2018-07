Em evento no Business Center, Carlos Sánchez é apresentado no Santos: "É um orgulho"

Depois de uma intensa negociação, o Santos apresentou na tarde desta terça (24) o seu quinto reforço na temporada, o meia Carlos Sánchez que disputou a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai e estava no Monterrey do México.

O meia terá contrato de três anos junto ao Peixe e atuará pelo Santos até julho de 2021. Com isso, o jogador de 33 anos vestirá a camisa alvinegra até os 36 anos, mas prefere pensar a cada jogo do que traçar um prognóstico de futuro pelo clube:

"São três anos e não dá para saber, se com 34 não vou poder jogar. Não é assim! É somar, chegar da melhor maneira em cada partida, me preparar", disse Sánchez.

Mesmo fora dos planos do Monterrey, a negociação pelo atleta, segundo o presidente do Peixe José Carlos Peres, que esteve presente na coletiva de apresentação, foi difícil; Entretanto, Sanchez afirmou que desde o princípio das conversas sempre desejou defender o Santos, independetemente de algumas investidas do Palmeiras.

"Sempre foi o Santos que me buscou. Fico agradecido pela confiança e em particular fico feliz", disse o jogador.

O atleta se diz preparado para jogar e iniciará os treinamentos para segunda, mas ainda não tem previsão de estreia em jogos oficiais:

"Vou arrumar tudo no Monterrey para treinar na segunda-feira. E aí posso jogar quando quiserem. Estou muito bem e quero me integrar rápido, começar na segunda e competir, que é o mais importante", comentou o jogador.

O meia foi apresentado sem número que será escolhido pela torcida em iniciativa do Departamento de Marketing do clube. Sanchéz escolheu entre os números 7 e 13 (embora tenha admitido em coletiva a preferência pela primeira opção). A enquete será feita através pela página oficial do Santos no Facebook.